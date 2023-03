ONLINE: Kometa vede, Liberec ztrácí. Třinec má druhý bod, slaví i Olomouc

Zatímco středeční duel provázely oboustranná nervozita a opatrnost, tentokrát diváci sledovali o poznání otevřenější partii. Opět se stejně šťastným koncem pro domácí, kteří v play off prokazují zkušenosti a dávají zapomenout na nevydařený závěr základní části. Druhý bod si uhráli díky zásahu dvougólového obránce Jakuba Jeřábka v prodloužení. Přestože si situaci několikrát zkomplikovali.

Třeba zbytečnými vyloučeními, po nichž třikrát inkasovali. Marinčin hned po čtyřiadvaceti vteřinách nešťastně poslal kotouč mimo hřiště a Šimon Stránský otevřel v čase 1:18 prudkou ranou skóre. Hru Slezanů v šesti zase vytrestal nepokrytý Nicolas Hlava, jenž zblízka zakončil rychlou kombinaci. Stejný hráč srovnal ve třetí části po Chmielewského sekání střelou z rohu, kdy si Mazanec kuriózně srazil puk do vlastní sítě.

A to ještě Oceláři ubránili dvojité oslabení. Na jejich straně se Andrej Nestrašil skvěle trefil do skákajícího kotouče, Lukáš Kaňák svou přihrávku šťastně otřel o Gutovu brusli a Martin Růžička přesně vypálil v přesilovce. V polovině 55. minuty platil stav 3:3.

Ne na dlouho, dalším zásahem v početní převaze se zaskvěl Jeřábek. Třinec se znovu ujal vedení, protivník vyrovnal při závěrečném risku bez brankáře. V čase 58:56 se radoval kapitán Matúš Sukeľ. Na druhou Jeřábkovu nenápadnou ránu už ale byla jeho družina krátká. Ve středovém kruhu ještě došlo k rozmíšce mezi oběma týmy, Vervu o víkendu čeká odvracení prvního mečbolu soupeře.

Čtyřikrát v sezoně Mladá Boleslav Kometu porazila, proti brněnskému soupeři neztratila ani bod. Ovšem play off je jiná soutěž a Moravané do ní vstoupili lépe.

Ústřední postavou prvního duelu série se stal slovenský útočník Kristián Pospíšil, kromě čtyř dvouminutových trestů zapsal do statistik také gól a asistenci a výrazným dílem se podepsal pod vítězství Komety 4:2.

Podobně jako Litvínov i Boleslav neodehrála špatné první utkání, i proto si před druhým zápasem série věří. „Využili přesilovky, to rozhodlo. Poučíme se z toho a příště jim přesilovky nedáme. Příští zápas urveme my,“ řekl odhodlaně obránce Středočechů David Bernad.

Hned dvojím vyloučením za hrubost začal čtyřicetiminutový pozůstatek z prvního nedohraného zápasu. Olomouc si do něj nakonec přenášela náskok 2:0, který po skvělé souhře v přesilovce zvýraznila. Musil obdržel přihrávku zpoza branky a mohl pálit, jenže puk ještě přenesl na Jakuba Orsavu, jenž zakončil do poloprázdné branky.

Vary si vypracovávaly šance a poprvé slavily na startu 44. minuty, kdy Dlapův oblouček prošel k unikajícímu Martinu Kohoutovi a ten snížil. Šťastnou chvilku vyvážila smůla obránce Stříteského. Zadák Varů nechtěně usměrnil pas Karla Pláška od zadního mantinelu mezi betony Lukeše a dal výsledku konečnou podobu.

Hanáci tak využili výhodnou pozici, kterou jim ve středu během povedeného úvodního dějství připravili Silvester Kusko s Pavlem Musilem. Série pokračuje v sobotu na západě Čech za nezvyklého stavu 1:0.

Liberec v prvním utkání proti Plzni dominoval. Zápas kontroloval od samého začátku, hosté se vzchopili až v 53. minutě, jediná branka Aleksiho Rekonena ale na drama nezadělala.

„Bylo důležité, že jsme v první třetině šli do vedení 2:0, to dodá týmu sebevědomí a klid. Je dobře, že jsme zvládli začátek série. Potřebujeme ale udržet tempo, být dál zarputilí a udělat všechno pro to, abychom postoupili,“ řekl po střetnutí liberecký navrátilec Michal Bulíř, který v základní části odehrál jen dvacet zápasů.

Druhý zápas startuje v 19 hodin.