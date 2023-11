Kometa zdolala Pardubice, Litvínov otočil tříbrankovou ztrátu. Slaví i Sparta

Uspěly také České Budějovice, které si odváží tři body z Liberce. Jihočeši vyhráli na ledě soupeře teprve potřetí v sezoně.

Zpět domů s dobrou náladou se vrací i tři další týmy. Třinec otočil skóre v Mladé Boleslavi a zvítězil v nájezdech stejně jako Olomouc v Plzni.

Ve třetí třetině rozhodla o zdolání Vítkovic pražská Sparta, když se trefili lídři Sobotka s Řepíkem.

Kromě Litvínova proti Karlovým Varům dopřáli domácím fanouškům radost i hráči Komety, kteří málem ztratili dobře rozehraný duel proti prvním Pardubicím.

Dlouholetý kapitán Hradce Králové, dnes už však lodivod Kladna Radek Smoleňák se poprvé od přestupu vrátil na východ Čech. Rytíři mu den vítězstvím však nezpříjemnili.

Oba týmy dlouho čekaly na chybu, každý si byl totiž vědom síly toho druhého. První zaváhání ve vlastním pásmu trestala Kometa, když Radek Kučeřík využil Willova zakrytého výhledu. Brňané si svou aktivitou zasloužili i druhý gól, když na začátku druhé části navýšil Adam Zbořil. Postupně se však začaly probouzet také Pardubice.

Nejprve v přečíslení dvou na jednoho snížil Robert Kousal, ve třetí třetině pak srovnal Martin Kaut a záhy otočil na 2:3 Matej Paulovič. A když Marcinko necelých pět minut před koncem mířil na trestnou lavici, zdálo se, že Pardubice si dojdou pro další tři body. Ovšem v závěru si mohli zahrát přesilovku i domácí a na rozdíl od Dynama svou výhodu využili. Při hře šest na čtyři krásnou křižnou přihrávkou našel Cingeľ Kristiána Pospíšila a ten vyrovnal. Navíc v prodloužení si spolupráci úspěšně prohodili a Kometa tak po skalpu Sparty přidala i výhru nad extraligovým lídrem.

Na tento zápas hokejisté Karlových Varů rozhodně nebudou vzpomínat rádi. Málokdo si totiž na začátku druhé třetiny mohl představit jiný výsledek než ten, ze kterého by se hosté radovali ze tří bodů. Filip Koffer totiž ve 22. minutě zvyšoval už na 3:0. Jenže ve zbytku druhé třetiny Energie naprosto propadla.

Za deset minut čtyřikrát inkasovala a nejenže přišla o vedení, poprvé v zápase rázem i prohrávala. Dvakrát se v přesilovce trefil Liam Kirk, prosadili se také Kudrna s Koblasou. Nakonec se z utkání stala jednoznačná záležitost, Litvínov nasázel hned šest branek, Matěj Stříteský už pouze snižoval.

Pouhý jeden zápas čekal na gól, v tom druhém, navíc proti silné Spartě, už se vítkovická posila z Německa Marcel Barinka dočkal. Zdráhal ho krásně našel od zadního mantinelu a mladý útočník trefil přesně na vzdálenější tyč. Pouhých 43 vteřin po návratu z kabiny ke třetí třetině vyrovnával na 1:1, odpovídal na zásah Jakuba Krejčíka z druhé periody.

Pro Vítkovice by se jednalo proti Pražanům o velmi cenné body, jenže nakonec se jich nedočkaly. Po šesti minutách se takřka po měsíci prosadil Vladimír Sobotka a hosté už vedení nepustili. Navíc necelé dvě minuty před koncem zklidnil Spartu třetím zásahem kapitán Michal Řepík.

Teprve v pátek dopoledne oznámil Liberec podpis nového gólmana Lukáše Paříka, jenž má nahradit dlouho nemocného Dávida Hrenáka. O několik hodin později už stál v brance Bílých Tygrů. Ovšem ne v zrovna ideální moment. Mezi tři tyče se totiž nepostavil hned od začátku, což značí týmový průšvih.

Daniela Krále vystřídal krátce po polovině druhé třetiny, kdy liberecký brankář lovil ze své sítě už třetí puk. Budějovice vedly po gólech Vopelky, Doudery a Beránka. Pařík spoluhráčům dodal impulz, po minutě a půl snížil Jakub Rychlovský, jenže jakýkoliv náznak k obratu zase rychle srazil exliberecký Jan Ordoš. V poslední třetině už jen stejná dvojice kosmeticky upravila skóre na 2:5.

Středočeši už mnohokrát ztratili dobře rozehraný zápas, kdy v první a i druhé třetině drželi vedení. A to byl i případ pátečního 21. kola. Po první dvacetiminutovce zaslouženě vedli po brankách Skalického a Gewieseho 2:0, dále si tvořili nebezpečné šance a Třinec se trápil.

Jenže ukázal, že v posledních dvou měsících hraje v neskutečné pohodě a z nepovedené první třetiny si těžkou hlavu příliš dlouho nedělal. Góly Petra Vrány a Mariána Adámka dovedly zápas do nastavené hry. Domácí tak získali alespoň bod, v nájezdech už ale neuspěl žádný z boleslavských střelců, na druhé straně naopak slavili Hudáček i Voženílek.

Při pohledu na tabulku mohl leckdo očekávat především defenzivní souboj, jak Plzeň, tak Olomouc se totiž v koncovce v dosavadním průběhu sezony trápí. A očekávání se nakonec naplnila, hráči se postarali jen o dva góly ze hry.

Oba v první třetině. Jakub Pour nejprve využil přesilovou hru, ve které si připsal také první bod v sezoně mladý Adam Jiříček, za hosty srovnával Michal Kunc. Olomouc svého soupeře přestřílela, aktivitu však v gól nepřetavila ani v prodloužení a stejně jako v Mladé Boleslavy rozhodly samostatné nájezdy. V nich druhý bod pro Moravany přisoudil až v jedenácté sérii Silvester Kusko.

Na povrchu tvrďák, uvnitř citlivý chlap. I takovou stránku ukázal Radek Smoleňák, kterému aplaudovalo hradecké publikum při návratu do arény, kde strávil pět sezon. Bystřejší spatřily v očích zkušeného borce i slzy.

Ty rychle vystřídalo nadšení, když se Smoleňák mohl radovat z úvodního gólu zápasu. Na brankovišti se prosadil Jaromír Pytlík. Za šest vteřin dokonce mohli jít hosté do dvoubrankového vedení, to by však Eduards Tralmaks nesměl puk do sítě kopnout. Právě po vyloučení Pytlíka domácí využili díky Jordannu Perretovi přesilovku, ve druhé třetině pak rozhodl o výhře Mountfieldu Jan Eberle.