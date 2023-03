Třinec postupuje, Boleslav nekončí. Vary zvládly přestřelku, Liberec bitvu

„Nic proti Třinci, nemyslím to špatně a nechci, aby se nikdo urazil, ale hráli zase ten svůj „buzerantskej hokej“ v play off,“ říkal zklamaný útočník Litvínova Nicolas Hlava. Jeho tým od 13. března 2017 stále čeká na výhru ve vyřazovacích bojích.

Poslední vítěznou sérii zaznamenali Severočeši právě proti Třinci, a to ve finále 2015. Teď ale ostřílení Oceláři vyhráli desátou sérii v řadě, Vervu zmohli podesáté z posledních jedenácti vzájemných střetnutí a rychlým postupem si zajistili osm dní volna, ve čtvrtfinále je čeká Sparta, nebo Hradec.

To Kometa coby druhý čtvrtfinálový adept postup nedotáhla. Na ledě Mladé Boleslavi prohrála i kvůli dvěma brankám finského beka Alexe Lintuniemiho podvanácté v řadě. Její poslední triumf v hale Bruslařů se datuje také do roku 2017, a to konkrétně na 22. října.

Olomouc pohrdla příležitostí, kterou jí zbytečným vyloučením poskytl útočník Dávid Gríger a v přestřelce s Vary promrhala nadějný dvougólový náskok. Energie tak stále reálně uvažuje o první účasti ve čtvrtfinále od roku 2009, kdy soutěž také ovládla.

Liberec, jenž je pro změnu již osm let tradičním čtvrtfinálovým účastníkem, ve vyrovnaném souboji s Plzní urval po obratu ve skóre druhý bod.

Ideálně tak odpověděl na čtvrteční porážku 0:6 a těšil se z jedenácté výhry z předešlých dvanácti utkání. Škoda disponuje přesně opačnou bilancí v porážkách a v neděli musí vyhrát, pakliže nechce končit.

Ani napotřetí si Verva neporadila s mistrovskými obhájci. Přestože dostála svému jménu. Podala totiž další usilovný výkon a nechala na ledě vše, jak před utkáním sliboval útočník Hlava, který v utkání šikovně tečoval Heltovu přihrávku a srovnal na 1:1. Hlavní hrdina přesto stál na druhé straně.

Kapitán Petr Vrána se po dlouhodobé absenci, kdy s výjimkou tří kol v závěru vynechal kompletní základní část, stále ještě dostává zpět do extraligového tempa. I tak se ve 49. minutě zaskvěl nádhernou vítěznou individuální akcí, kdy mezi obránci projel ze strany až k Zajíčkovi a kotouč uklidil do sítě za jeho betonem.

Litvínovský forvard Ondřej Jurčík „osprchoval“ třineckého brankáře Marka Mazance, brání ho zadák Ocelářů Martin Marinčin.

Severočeši ještě zkusili výsledek i brzký konec zvrátit v power play, místo toho však Martin Růžička poslal puk do odkryté branky. Zkušený celek v utkání ani jednou neprohrával. Daniel Voženílek zkraje 5. minuty duel gólově načal, Andrej Nestrašil na konci 25. vypálil v přesilovce. Vyrovnávací zásah Martina Havelky domácím na prodloužení sezony nestačil.

S obdobným vypětím, s jakým slavila ve čtvrtek Kometa, se dnes vítězství dočkali také Bruslaři a prodloužili si sezonu minimálně o jedno další domácí utkání. Středočeši ustáli závěrečný tlak soupeře při risku bez brankáře, v duelu zablokovali jedenáct ran, dalších pětadvacet pochytal Krošelj.

Útočník Mladé Boleslavi Mário Lunter operuje s pukem před brněnským brankářem Dominikem Furchem i přes tlak obránce Komety Radka Kučeříka.

V zápase měli střeleckou převahu a s ohledem na hrozbu rychlého vyřazení z nich sálala velká motivace. Obětavý taktický výkon opřeli o dvě přesilovkové branky Alexe Lintuniemiho. Finský obránce dal vítězný gól na konci 33. minuty, kdy kotouč poslal mezi Furchovy betony.

I hostující gólman chytal znovu skvěle a zapsal dvacet sedm úspěšných zásahů. Branky obecně padaly jen při početních nerovnostech. Lintuniemi skóre otevřel pokusem, který zjevně otřel o zadáka Kučeříka. Skvělá přesilovka soupeře na sebe upozornila ve 28. minutě. Lintuniemiho krajan Kim Strömberg zakončoval u levé tyče rychlou kombinaci. A jedinou dílčí radost Brna.

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Jsme rádi, že nám nekončí sezona a pořád se držíme ve hře. Zítra pokračujeme. Pro kluky je to velká vzpruha. Stejně jako předchozí dva zápasy jsme hráli s maximálním nasazením. Rozhodly speciální týmy. Dali jsme dvě branky v přesilovce a ubránili až na jeden případ všechna oslabení.“

Brankář Komety Dominik Furch zasahuje proti střele boleslavského útočníka Tima Söderlunda.

Patrik Martinec (Brno): „Zápas se mi hodnotí těžko, protože jsme nevyhráli. Gratuluji domácím k prvnímu vítězství. Neodehráli jsme špatný zápas, ale nebyli jsme schopní překonat gólmana. Myslím, že ze šancí, které jsme si vypracovali, jsme měli dát více než jeden gól. Bohužel se to nepodařilo, proto jsme prohráli.“

Série mezi Plzní a Libercem nabral před přesunem na západ Čech nevyzpytatelný směr. Tuhá bitva mezi oběma týmy mnoho šancí nenabídla, zato osobních soubojů a šarvátek tribuny viděli ažaž. Vyrovnaný zápas nakonec ve svůj prospěch zvrátili hosté, kteří se úspěšně vzpamatovali z těžkého čtvrtečního debaklu.

Přitom Indiáni se ujali vedení a ve druhé třetině měli i více ze hry. Fanoušky rozjásali ve 26. minutě, kdy Liberec daroval soupeři dvojitou početní převahu zpackaným střídáním. Jakub Pour z bezprostřední blízkosti na brankovišti dorazil Zámorského střelu.

Liberecký obránce Lukáš Derner (vlevo) svádí souboj s plzeňským útočníkem Tomášem Mertlem před brankářem Petrem Kváčou. Vpravo Aleksi Rekonen z Plzně

Hra v šesti ale pro změnu sebrala výraznější šance v závěru Škodě, která za tento prohřešek pykala v 59. minutě. V momentě kdy i kvůli špatné produktivitě prohrávala. Skóre obrátili Michael Frolík, jenž se vytočil před Pavláta, s Petrem Kolmannem.

Ten si deset minut před koncem našel puk v nepřehledné situaci pod hromadou těl a došťouchl jej za brankovou čáru, jak posléze potvrdil videorozhodčí. Michal Birner zpečetil výhru Severočechů zásahem do prázdné klece.

Petr Kořínek (Plzeň): „Vyrovnané utkání, povedlo se nám vstřelit první branku, z našeho pohledu byl začátek dobrý. Měli jsme ještě další příležitosti, bohužel tam byla tyčka při šanci dát gól na 2:0, pak by zápas asi vypadal trochu jinak. Poté, co jsme přestáli dlouhé oslabení, inkasovali jsme takový gól z ničeho. A pak už to bylo nahoru dolů. Nepomohli jsme si přesilovkami, i když na druhou stranu jsme oslabení ubránili. Rozhodl šťastný gól, ale kluky musíme pochválit. Bojovali, měli správné nasazení. Jdeme dál. Liberec vede 2:1, připravíme se na zítřek a chceme se ještě vrátit do Liberce.“

Plzeňský útočník Ludwig Blomstrand najíždí ze strany na libereckého brankáře Petra Kváču.

Patrik Augusta (Liberec): „Viděli jsme velice vyrovnané utkání, kdy jsme si nedali ani metr zadarmo. Spousta fyzické hry a soubojů, dostali jsme gól v přesilovce domácích, kdy jsme byli ve třech. Malinko nás to zabrzdilo a chvíli jsme byli vyvedení z míry. Soupeř měl spoustu dalších šancí, tlačil nás a jsme rádi, že jsme to ustáli. Hrozně pomohl gól na 1:1, i když nepřišel z tlaku v přesilovce, ale až potom. Důrazem v předbrankovém prostoru jsme dali druhý gól a hráči to odmakali od prvního do posledního. Musíme v tom pokračovat, další utkání bude myslím hodně podobné.“

Diváci v KV Areně přihlíželi pohlednému ofenzivnímu utkání, které nabídlo hned dva obraty. Ke štěstí většiny fanoušků toho druhého dosáhla Energie, která jedenáctigólovou přestřelku zaslouženě vyhrála. Do utkání vstoupila úplně jinak než v Olomouci. Pasivní Hanáci přesto první třetinu vyhráli.

Mela u matinelu v utkání předkola play off mezi Karlovými Vary a Olomoucí (v červeném)

Západočechům jinak skvělé úvodní dějství pokazil Gríger, jehož rozhodčí za vražení soupeře na hrazení poslali v 19. minutě do šaten. Mora pětiminutovou přesilovku po ranách Jakuba Orsavy a Jiřího Ondruška, jenž se trefil v čase 19:59, dvakrát využila. Když se po návratu z kabin prosadil se zacloněnou střelou ještě Silvester Kusko, nevypadalo to s Vary vůbec dobře.

Jenže tým kouče Bruka se vzchopil, po přestávce vystřídal gólmana Lukeše za Habala a nenechal se rozhodit ani špatnými přesilovkami. K prvnímu gólu Petra Koblasy přidali čtyři zásahy bez odpovědi. Matěj Stříteský nejprve snížil, Ondřej Beránek z dorážky vyrovnal a Jan Hladonik po Mikyskově pasu dokonal obrat.

Na pátý gól Koblasy pak ve 49. minutě zareagoval Jan Bambula a ještě duel zdramatizoval. Utkání však rozhodl Jiří Černoch. Domácí kapitán se vrátil z trestné lavice, dostal puk z obranného pásma a v následném přečíslení zakončil přesně ke vzdálenější tyči. Ke třem asistencím přidal i branku. Navíc ještě čtvrtou nahrávkou vybídl Koblasu ke zkompletování hattricku.

David Bruk (Karlovy Vary): „Jsme samozřejmě rádi, že jsme se vrátili do série. Kdyby to bylo 2:0, tak už by, myslím, nebylo moc co řešit, když se hraje na tři vítězné zápasy. V Olomouci jsme tahali za kratší konec, tam byl na ledě jeden tým a my neměli vůbec šanci. Dnes jsme byli v určitých fázích lepší, měli trošku větší pohyb a vytvářeli si víc šancí. Je pravda, že jsme se dostali do ohromného problému za stavu 1:3. V momentě, kdy se nám povedlo dostat do stavu 3:3, tak jsme se nadechovali. Jako klíčový moment vidím branku na 4:3.“

Olomoucký brankář Jan Lukáš inkasuje po střele karlovarského útočníka Petra Koblasy (není na snímku)

Jan Tomajko (Olomouc): „Padlo hodně gólů, na play off extrémně hodně. Myslím, že nám chyběl všude trošku krok a domácí byli lepší. Škoda, že jsme při vedení 3:1 trochu nepochopitelně přestali hrát. Nechali jsme Vary vrátit se do zápasu. Nesehráli jsme to dobře a domácí měli daleko větší nadšení. Díky tomu vyhráli.“