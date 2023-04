Zlín - Kladno 0:1. Rytíři zůstávají v extralize, jediným gólem rozhodl Indrák

Podobně jako úvodnímu střetnutí série i tomu poslednímu kralovali brankáři. Kladenský Adam Brízgala potvrdil skvěle načasovanou formu, ve čtyřech utkáních baráže inkasoval pouze dvakrát. V závěrečném duelu navíc podruhé v sérii udržel čisté konto, tentokrát mu k němu stačilo šestnáct zákroků.

Na druhé straně Daniel Huf měl opět více práce, čelil 36 střeleckým pokusům, za svá záda pustil jediný. Překonal ho v čase 21:06 Miroslav Indrák, který na brankovišti šikovně zpracoval nahození Ticháčka a rychlou kličkou překonal zlínského brankáře.

Ačkoliv Zlín mohl z pár příležitostí srovnat, opět potvrdil, že v efektivitě zakončení v sérii strádal.

Kladenský útočník Jakub Klepiš v šanci před zlínským brankářem Danielem Hufem. Junior Lukáš Heš cloní ve výhledu Adamu Brízgalovi.

Rychlý návrat do extraligy tak Zlín nezvládl, přesto sezonu negativně hodnotit nemusí. Dlouho se pohyboval mimo pozice postupu do play off první ligy, nakonec proklouzl rovnou do čtvrtfinále a postupně vyřadil favority Porubu, Třebíč a Vsetín.

Kladno v předposledním kole základní části hrálo v přímém duelu s Českými Budějovicemi o třinácté místo, ale zápas nezvládlo. Čtyřicet dní čekalo na baráž, využilo naspořených sil a Zlín zdolalo v nejkratším možném čase.

Zlín odehrál nejlepší první třetinu v sérii. Mohl jít dvakrát do vedení, a to díky šancím z jednoduchých akcí, které mu v předchozích zápasech chyběly. Hráči od mantinelů posílali puky před Brízgalu, kde se snažili dostat k dorážkám.

Kladenští kupili chyby v rozehrávce, mnohých zaváhání se však dopouštěli také domácí. Například Pytlík z rychlého protiútoku dokonce už Hufa překonal střelou mezi betony, zázrakem však kotouč vyskočil kolem tyče pouze do rohu.

Ve slibné pozici se po krásné akci Procházky objevil Klepiš, ale přestřelil. Zahrozil také Jágr, v úniku však pořádně nezakončil a jen se převalil přes brankáře Zlína. Celou situaci hodnotil s úsměvem.

Kladenský Jaromír Jágr v šanci před zlínským gólmanem Danielem Hufem.

Ani ve druhé třetině se hra nikterak neměnila, Kladno častěji drželo puk na holích a Berani vyjížděli do ojedinělých šancí. V jedné takové selhal Lang, který nepřehodil beton už ležícího Brízgaly.

A tak se opět prosadili Rytíři. Ticháček na modré čáře nabral kotouč na bekhendovou stranu hole a poslal ho směrem k brankovišti. Skákavý kotouč mírně nad ledem rychle stáhl Miroslav Indrák, pohotově si ho přehodil do forehandu a poslal do sítě.

Kladno tak i napočtvrté otevřelo skóre a Zlín opět nedokázal včas zareagovat. V celé sérii skórovali jen dvakrát, navíc vždy až příliš pozdě. Ve druhém utkání za stavu 0:3, ve třetím dokonce po sedmi inkasovaných brankách.

Tentokrát se však Berani neprosadili ani jednou, výrazně nehrozili ani v samotném závěru, kdy zkoušeli zlomit střelecké trápení při hře v šesti hráčích.

Přesto domácí fanoušci opět ocenili výkon svých oblíbenců, tleskali ve stoje a vytrvale fandili. Dali tak jasně najevo, že jsou pyšní na to, jak Hanáci zvrátili bídně se vyvíjející sezonu.