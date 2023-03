Kometa míří do čtvrtfinále, Plzeň srovnala sérii. Olomouc má po obratu mečbol

Připravujeme podrobnosti...

Indiáni v duelu s původně favorizovaným Libercem pokračují ve velkém zlepšení oproti závěru základní části. V dalším vyrovnaném i vyhecovaném boji využili Frolíkova faulu v prodloužení a Jakub Pour tvrdou ranou v 71. minutě rozhodl. Odhodlaní Západočeši ještě posílají sérii zpátky pod Ještěd.

Škodu podržel brankář Dominik Pavlát, jenž s jedenatřiceti úspěšnými zákroky přechytal zrovna tak spolehlivého Kváču a jeho obětavé obránce na straně druhé. Důležité zásahy předvedl třiadvacetiletý gólman ke konci řádné hrací doby, kdy čelil dvěma přečíslením. A v tom druhém parádním zákrokem lapačkou zastavil po bryskním přesunu Najmanovu ránu.

Liberecký brankář Petr Kváča zasahuje po nebezpečné střele.

Podobně jako v sobotu oba celky sváděly tuhou bitvu. Čekání na prvního úspěšného střelce utnul Tomáš Mertl, v 25. minutě sáhl do pokusu Zámorského. O vyrovnávací zásah se postaral Oscar Flynn v přesilovce. Ovšem jinak, než je v početních výhodách obvyklé. Ryšavý forvard si prohodil dva bránící hráče a střelou po ledě puk poslal mezi Pavlátovy betony. Pohříchu jako jediný z hostující sestavy.

Těžko si Boleslav mohla představit horší poslední zápas sezony, přestože ji v závěru vyprovázel potlesk. Podobně jako ve druhém utkání nabrala v úvodu dvougólové manko. Navíc nehrála disciplinovaně a Kometě postup do čtvrtfinále výrazně usnadnila. Zmar Bruslařů asi nejlépe dokumentoval klíčový gól Jakuba Fleka z poloviny klání, kdy vytěsněnou Pospíšilovu střelu dorážel z minusového úhlu chytře o brusli bezmocného beka Pýchy.

Tipsport extraliga @telhcz Jakub Flek z @HCKometa nahodil puk do brankoviště a ten se od Pavla Pýchy odrazil do odkryté branky! #TELH #extraliga https://t.co/wNvwMUjNdF oblíbit odpovědět

Reprezentační útočník zvyšoval na 3:0 rychle po obrovské Söderlundově šanci. Krošelj posléze vychytal dva samostatné úniky, svému týmu ovšem pomáhal stěží. Bouřlivák Štich zatlačil do mantinelu Koblížka a vyfasoval trest do konce utkání, jakkoli Brňané početní převahu nevyužili, ještě do přestávky se trefil Jiří Ondráček.

Kometa napotřinácté uspěla v neoblíbené hale. Kim Strömberg poslal hosty do vedení ve druhé minutě snadným přesilovkovým doklepnutím, Petr Holík se zase v mezikruží odhodlal k nečekané dělovce golfovým úderem a zasáhl přesně horní růžek. Pátou branku přidal obránce Marek Ďaloga. Alex Lintuniemi zaznamenal alespoň čestný úspěch domácích, zaskočil Furcha a připravil ho o nulu.

Obránce Mladé Boleslavi David Štich se pustil do brněnského útočníka Luboše Horkého.

V sobotu promrhala dvougólový náskok Olomouc, Energie si stejné komplikace neodpustila v klíčovém zápase o zisk druhého bodu i o velkou psychickou výhodu. Vypracované a dlouho kontrolované vedení Západočechů se zničehonic rozplynulo během pouhých dvaadvaceti sekund třetí třetiny. Hanáci vyrovnaný duel dotlačili do prodloužení, které začínali v početní převaze...

Necelé tři minuty ze zbytku dvojitého menšího trestu soupeře sice ve vítězný gól nepřetavili, jenže krátce nato domácí nepochopitelně ponechali ve slotu – přímo před gólmanem Habalem – volného Jakuba Orsavu, který lehce uklízel Ondruškovu přihrávku zpoza branky ke vzdálenější tyči. V 64. minutě dokonal senzační obrat.

Nepřehledná situace před olomouckým brankářem Branislavem Konrádem, kterému vypomáhá spoluhráč z útoku Jan Knotek.

Duel se začal ve prospěch Mory otáčet kolem 44. minuty. Po neproměněném samostatném úniku Víta Jiskry, který v úvodu druhé části díky skvělé individuální akci zvyšoval střelou na bližší tyč. Tentokrát však nedal, Redlich vzápětí podrazil soupeře, Jan Káňa úspěšně dorazil Musilovu střelu do tyče, Tomáš Dujsík vypálil ihned po buly a bylo srovnáno.

Hráči Varů spílali rozhodčím. Ti přehlídli zákrok bez puku na kapitána Černocha, Beránkův faul vysokou holí v klinči naopak v závěru základní hrací doby viděli. Dobře rozjeté střetnutí, které už ve čtvrté minutě po Knotkově mizerné přihrávce gólově načal Filip Koffer, si však energetici do značné míry prošustrovali sami.

David Bruk (Karlovy Vary): „Dneska jsme byli opět blízko k bodu a mohli v sérii vést. Bohužel nepovedlo se. Vítěz série musí získat tři body, Olomouci ten třetí bod nedáme zadarmo a budeme bojovat.“

Tipsport extraliga @telhcz Filip Koffer z @hokejkv přesnou střelou potrestal chybu v rozehrávce a otevírá gólový účet dnešního dne! #TELH #extraliga https://t.co/ykU8klzVSX oblíbit odpovědět

Jan Tomajko (Olomouc): „Začátek se nevyvíjel vůbec dobře, když jsme hned inkasovali a vzalo nám to trošku vítr z plachet. Dá se říci, že to s námi zamávalo. Potom jsme ještě prohrávali 0:2 a potom nás Vary opět trochu sevřely. Ve třetí části jsme se gólem na 1:2 trošku chytli. Musím říci, že potom jsme neskutečnou bojovností zápas otočili. Jsme samozřejmě spokojeni, protože otočit z 0:2 na 3:2 je opravdu výborná práce od hráčů a musíme jim poděkovat. Pořád ale není konec. Musíme vyhrát třikrát a je to pořád otevřené.“