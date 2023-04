Třinec - Pardubice 0:2. Sedlák rozhodl, Will čaroval. A hosté srovnali sérii

Dlouho opatrný průběh čtvrtého semifinále jasně naznačil, že rozhodne jediný úspěšný zásah. Poprvé v sérii nepadla branka v úvodní dvacetiminutovce. Ani druhá třetina bezgólový stav neprolomila.

Klíčový moment však přinesl úvod 44. minuty. Cienciala si po Kaňákově chybě vzal kotouč, přihrávkou oslovil v mezikruží stojícího Hyku, načež ten puk rychle posunul na Sedláka.

Hlavní tahoun útoku Dynama udělal před brankovištěm oblouk přímo do Kacetlova protipohybu a zametl kotouč za jeho beton. Moment překvapení pokořil jinak opět skálopevnou defenzivu domácích, která se – jak jinak – pyšnila velkou obětavostí.

Tipsport extraliga @telhcz Až ve třetím dějství diváci ve WERK Areně viděli první branku dnešního zápasu! Lukáš Sedlák překonal Kacetla a dostal Pardubice do vedení. #TRIPCE #TELH https://t.co/nyqaSu5JxW oblíbit odpovědět

Zásadní bylo, že na Velký pátek se jí hosté v nasazení vyrovnali. Tentokráte oni zuby nehty udrželi těsný náskok. V brance totiž měli nejlepšího hráče utkání Romana Willa, jenž pochytal všechny obrovské šance Slezanů při závarech ve třetí části.

Východočeši se asi nejvíce zapotili při pobytu obránce Koláře na trestné lavici v probíhající 48. minutě. Ve čtyřech čelili perfektně fungující přesilovce Slezanů.

Proti Romanově ráně z pravého kruhu se stihl přesunout Will a levým betonem vytěsnil puk mimo. Vzápětí rozhozenou obranou hostů projížděl Hudáček, předložil puk Nestrašilovi, který pálil na poloprázdnou branku...

... Jenže trefil jednoho z bránících hráčů, stejně vzápětí dopadl ještě blíž postavený Marcinko. Když vedle hromady těl vykoukl puk, hra pokračovala, další pobídky se dočkal uvolněný Nestrašil, kterého zastavil jistý Will. A sudí fouknutím do píšťalky konečně vysvobodil stažené hosty.

Třinecký útočník Daniel Voženílek končí v brance pardubického gólmana Romana Willa.

Vyprodanou Werk Arenou pohánění domácí ukázali, že mají i skvělý útok. Museli riskovat, po dlouhých pasivních minutách v této sérii vyvíjeli velkou aktivitu.

Nadále tak bušili do svého soka, který naopak urputně bránil. Role se úplně obrátily.

Při risku bez brankáře už se Třinci větší příležitosti nenaskytly. Will ještě jednou zastavil Nestrašila.

Třinecký útočník Andrej Nestrašil si kryje puk před pardubickým forvardem Lukášem Sedlákem.

Kdežto na druhé straně triumf svěřenců kouče Rulíka zpečetil Tomáš Hyka. Čtyři sekundy před koncem zakončoval brejk díky Ciencialově nahrávce do opuštěné branky.

V atraktivním klání stvrdil srovnání série na 2:2. Střelecky aktivnější tým, byť v pátek jen opravdu mírně, opět prohrál.

Oceláři poprvé od 22. dubna 2021, kdy padli v Liberci, neskórovali v zápase play off. Doma pak ve vyřazovacích bojích vyšli střelecky naprázdno po více jak šesti letech, naposledy se tak stalo 15. března 2017 proti Chomutovu.

Hokejisté Pardubic se radují z vítězství ve čtvrtém semifinále extraligy.

Na vině byl zejména Will, který zapsal třicet zákroků. Mimo třetí části ale utkání vypadalo podobně jako ve čtvrtek.

Se dvěma viditelnými rozdíly. Trpěliví Slezané si vypracovali o něco více šancí a vícekrát vystřelili, zatímco Východočeši se více cpali před Kacetla, aby mu znepříjemnili chytání.

Útočník Pardubic Adam Musil se tlačí před třineckým brankářem Ondřejem Kacetlem k dorážce.

Také on po klidnější úvodní třetině zdatně sekundoval Willovi. Působil klidně, soustředěně nacházel letící kotouče, rychle si po tečované ráně poradil i s nebezpečně dorážejícím Adamem Musilem.

Nebo s nadjěným Ciencialovým pokusem ze strany...

Will zase bryskně zastavil Voženílkem nahozený puk z minusového úhlu, který Dvořák nechtěně usměrnil přesně mezi betony vylekaného gólmana. Dále zblízka zakročil proti Kurovskému a pohotově vypíchl puk unikajícímu Hudáčkovi.

Pardubický brankář Roman Will vypíchl puk unikajícímu třineckému útočníkovi Liboru Hudáčkovi, kterého zezadu tísnil obránce Dynama David Musil.

Proto měl zjevně rozhodnout jediný střelec.

Tím byl šťastný Sedlák, který mužstvo coby jedna z hlavních tváří povede i do pondělního pokračování série před naplněnou Enteria arenou.

Zdeněk Moták (Třinec): „Byl to vyrovnaný zápas ve výborné divácké kulise. Čekalo se na to, kdo dá první gól. Bohužel, my jsme to nebyli. Ač jsme poté měli vyložené šance, tak jsme branku nedali. Na druhou stranu musím složit poklonu všem hráčům.“

Pardubičtí útočníci Tomáš Hyka (vpravo) a Lukáš Sedlák se radují ze vstřelené branky.

Radim Rulík (Pardubice): „Byl to vyrovnaný a z obou stran bojovný zápas. O tom, že jsme uspěli, rozhodlo, že jsme ubránili oslabení. Přesilovku jsme neměli. Třinec je v přesilovce neskutečně silný a bylo jasné, že rozhodne jedna branka. Byli jsme šťastnější.“