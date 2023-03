ONLINE: Třinec na Spartě využívá přesilovku a vede, pak hraje Hradec s Libercem

Sparta zatím zvládá liché duely, Třinec ale vždy zvládl sérii srovnat. V druhém utkání v Praze uspěl v prodloužení, doma pak ve střetnutí číslo čtyři díky precizní defenzivní práci poměrem 3:1.

Sparta jen ztěžka hledala recept na výborně chytajícího Ondřeje Kacetla, který čelil hned čtyřiceti střelám. Mnoho z nich ovšem Pražané vyslali mezi tři tyče z uctivé vzdálenosti nebo od mantinelů.

„Chyběla nám clona, jaké měl Třinec, a po kterých dal dvě branky. Ve třetím utkání se to dařilo, naposledy už ne. Kluci ale dřou, makají naplno, je to hra. Na jednu branku se však v play off těžko vyhrává,“ podotkl kouč Sparty Miloslav Hořava.

Zatímco v prvním utkání viděli fanoušci několik krásných ofenzivních akcí, ve zbytku série převažuje fyzická hra postavená na obraně. Nikdo nechce udělat chybu a pokud jeden z týmů vstřelí gól, raději se zatáhne.

„Moc čistých situací tam není. Je to pořád o soubojích. Každý se dohraje naplno. Je to prostě play off hokej. S tím se každý musí vyrovnat a najít si cestu před bránou. Samozřejmě je to i o štěstí. Ale musí se mu jít naproti a na sto procent,“ mínil útočník Pražanů Vladimír Sobotka..

V loňském boji o zlato byl průběh stejný, jen v opačném gardu: Oceláři vyhráli první a třetí duel, sparťané druhý a čtvrtý. Následně uspěl dvakrát Třinec a dovršil hattrick. Tentokrát týmy odehrají pátý duel v hlavním městě.

„Jedeme do Prahy vyhrát. Očekávám stejný zápas jako v pátek na našem ledě. Bude to zase o jednom gólu, o soubojích, o zblokované střele. Vyhraje ten, kdo to bude chtít víc,“ řekl obránce Ocelářů Lukáš Kaňák.

Třinci chybí v sestavě nejproduktivnější hráč, útočník Tomáš Marcinko pyká za seknutí z minulého zápasu na Stefana Warga, za který nejdříve obdržel trest do konce utkání, následně i stopku na jeden zápas.

Královéhradečtí sice prohráli úvodní souboj před svými diváky, ale třemi výhrami po sobě vývoj série obrátili. Pokud přidají čtvrtou, budou následovat vítěze základní části Pardubice a stanou se druhým semifinalistou.

Mountfield třikrát zdolal Liberec rozdílem jediného gólu, doma 3:2, na severu Čech pak pokaždé 2:1, přitom jednou rozhodoval až v prodloužení.

„Trochu nás sráží, že dáváme málo gólů, i proto to byl minule zase stres až do konce. Vážíme si dvou výher z Liberce, ale musíme se znovu připravit s pokorou na další zápas. Série ještě neskončila. Máme proti sobě výborný tým a kluci vědí, že musí hrát na maximu svých možností, abychom Liberec porazili,“ zdůraznil trenér Hradce Tomáš Martinec.

Naopak Bílí Tygři musí vyhrát, pokud chtějí vrátit sérii před domácí fanoušky a zároveň si protáhnout sezonu. „Ještě není konec. A tenhle tým se nikdy nevzdává, což můžou všichni vidět v každém utkání,“ ujistil kouč Patrik Augusta.

„Spoustu věcí přehráváme, nedáváme puky do branky a hrajeme po rozích. Opět jsme po prvním střídání prohrávali, to už je tragédie. Zaměřujeme se na to, přesto zase inkasujeme a jen jsme kroutili hlavou, jak je možné, že se to stalo znovu,“ řekl útočník Oscar Flynn.