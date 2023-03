ONLINE: Liberec srovnává s Plzní, Olomouc zdolala Vary a postupuje

Olomouc ve čtvrtém vzájemném zápase vynulovala Karlovy Vary a slaví postup do čtvrtfinále počtvrté za posledních pět let. Naopak Energie se nedařilo protáhnout sérii do rozhodujícího pátého zápasu a na účast mezi nejlepší osmičkou čeká už čtrnáct let.

Hrdinou duelu na Hané se stal olomoucký Jakub Orsava, který se dvěma góly a jednou asistencí podílel na všech gólech domácích. Brankář Branislav Konrád vychytal čisté konto.

Hned první mečbol Olomouc v sérii proti Karlovým Varům využila. Stejně jako předchozí utkání se i čtvrtý zápas nesl v bojovném stylu, diváci viděli mnoho slovních přestřelek, tvrdých zákroků i závarů před brankou. Opět rozhodl olomoucký Jakub Orsava, který si skvěle načasoval formu pro nejdůležitější fázi sezony. Trefil se ve všech kláních předkola včetně toho posledního. A to hned dvakrát. Nejprve v první třetině krátce po buly prostřelil Habala mezi ruku a tělo, podruhé se prosadil v polovině zápasu, když se ze všech nejlépe zorientoval na brankovišti a puk do sítě doslova dotlačil.

Mora působila silněji, což dokázala také situace na konci druhé třetiny. Přestože spíše hosté potřebovali změnit momentum utkání, Olomouc si nenechala nic líbit a po střele Stříteského krátce po zaznění sirény neohroženě vyrazili Bambula s Ondruškem bránit gólmana Konráda.

V závěrečné dvacetiminutovce Moravané důkladně bránili střední pásmo, Vary se k šancím probojovávali spíše sporadicky, zato Olomouc několikrát zahrozila z protiútoků. Definitivně zápas rozsekl Ondřej Dlapa, který ve středním pásmu sestřelil soupeře a obdržel trest do konce utkání. Pětiminutovou přesilovku přetavili domácí v jeden gól, hosté nadále faulovali a závěr zcela nezvládli.

Série mezi Libercem a Plzní nabízí spoustu zvratů. Pozici favorita zvládli Bílí Tygři naplnit jen v prvním duelu, kdy si se soupeřem poradili hravě 4:1. Jenže druhé domácí utkání hrubě nezvládli, propadli 0:6.

Také na západě Čech každý z týmů dokázal jednou vyhrát, proto se série naposledy vrací do Liberce k pátému a rozhodujícímu utkání.

Domácí si musí poradit s absencí Michaela Frolíka, který vyfasoval trest na jedno utkání po přezkoumání vražení na mantinel Samuela Bittena z předchozího duelu.

Liberec v případě výhry narazí ve čtvrtfinále na Hradec, Plzeň by vyzvala Pardubice.