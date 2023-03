Třinec - Sparta 5:1. Oceláři posledním semifinalistou, Pražanům sezona končí

Od příchodu Miloslava Hořavy vyhráli 26 z 32 utkání základní části extraligy. Po úterním večeru ale jistě cítí, že končí předčasně.

Hokejisté Sparty si stejně jako loni ve finále vylámali v šesti zápasech zuby na Třinci.

Zejména pak na jeho obraně a skvělém gólmanovi Ondřeji Kacetlovi. Ten si připsal dalších třiatřicet úspěšných zákroků, navíc si z utkání odnáší i asistenci.

Brankář Třince Ondřej Kacetl a obránce Marian Adámek (55) se radují z postupu do semifinále hokejové extraligy.

A to na zřejmě nejkrásnější gól dosavadního průběhu play off. Útočník Libor Hudáček zakončil samostatný únik hodně sebevědomě. Nejprve kotouč prostrčil mezi nohama a posléze v opticky krkolomné, přesto elegantní pozici zavěsil pod horní tyč.

Tipsport extraliga @telhcz Nádherná branka Libora Hudáčka zvedla všechny fanoušky ve WERK Areně a přiblížila Třinec k postupu do semifinále! Je tohle gól roku? #SPATRI #TELH https://t.co/CtPNf4lwbU oblíbit odpovědět

Branka ze závěru 48. minuty se v médiích jistě ještě několikrát objeví. Nesmazatelný byl ovšem také příspěvek Růžičky s Marcinkem. První jmenovaný vedle dvou asistencí přidal i 57. zásah ve vyřazovacích bojích a má na dohled rekord 59gólového Ondřeje Kratěny.

Ten druhý v sérii promeškal tři zápasy, Oceláři bez něj vždy vyhráli. Ale jakožto klíčového hráče si ho přáli zpět.

Dočkali se, teď poprvé uspěli s ním. Novopečený dvojnásobný otec, jenž v sérii také vyfasoval disciplinární trest, pomohl velkým úsilím, které nejlépe reprezentovala asistence na úvodní gól zápasu, a také dvěma přesilovkovými trefami.

Třinec v play off uspěl v jedenácté sérii za sebou, v semifinále pak od roku 2018 nechyběl ani jednou.

Třinecký útočník Andrej Nestrašil (94) naráží na mantinel sparťanského beka Davida Němečka (77).

Třetí výhra ve čtvrtfinále v řadě jej posílá na vítěze základní části z Pardubic. Nejofenzivnější tým první fáze jubilejního ročníku se má s čím potýkat. Však Slezané dokonale smázli našlapaný útok Sparty.

Takřka 153minutové čekání Pražanů na gól ukončil obránce Michal Kempný, jenž Kacetla připravil o dvanáctou vychytanou nulu v play off ranou trefenou přesně pod horní tyč.

Brankář Třince Ondřej Kacetl po prvním inkasovaném gólu od Sparty. Před ním skleslí obránci Lukáš Kaňák (24) a Jakub Jeřábek (5)

Využil i příhodného odrazu po Buchteleho pokusu z úhlu. Bohužel pro hosty byl jedním z mála, který se jim v utkání naskytl. Skóre ve 49. minutě jen korigovali na 1:3.

A pokud sparťané cítili určitou naději, o 160 sekund později ji rozmetal Marcinko. Domácí útočník potrestal v ten moment ještě nechtěnou hru soupeře v šesti a zblízka doklepával Růžičkovu ránu z levého kruhu do částečně odkryté klece.

Po sedmi vteřinách poslal zpátky na led kapitána Řepíka, jenž technický prohřešek odseděl. A prožíval nepříjemné déjà vu.

Třineckého útočníka Marka Daňa po ledě v souboji táhne sparťanský obránce Adam Polášek.

Za faul vysokou holí putoval na trestnou lavici už ve 24. minutě. Jen na ní pobyl o něco déle, přesně půlminutku.

Zkušený Růžička namísto zbrklého zakončení ze solidní pozice posečkal a geniálním pasem vybídl osamoceného Marcinka, který pouze nastavil hůl za vyjetým bezradným gólmanem Kovářem.

Stejně jako on jen těžko něco nadělal s ofenzivou Slezanů, jeho kolegové z pole opět marně dobývali defenzivní blok.

Ten na rozdíl od nedělního klání nebyl ani zdaleka tak pasivní, Třinečtí se naopak vytáhli s aktivním přístupem a suverénně střežili získaný náskok.

Po opatrném úvodu se totiž naopak Sparta dopustila fatálního chaosu v obraně.

Sparťanský útočník Jakub Krejčík (36) u puku mezi dvěma třineckými forvardy Erikem Hrňou (vpravo) a Tomášem Marcinkem (vlevo)

Všudybyl Marcinko se i díky nečekanému odrazu kotouče od zadního mantinelu dostal v blízkosti pěti protihráčů ke kotouči hned čtyřikrát. A závěrečným dotekem jej posunul k volnému Vladimíru Draveckému. Další veterán v ocelářském dresu zakončoval do nekryté části Kovářovy klece.

Hosté od 8. minuty ztráceli. Jak slibovali, více se tlačili před Kacetla a hráli spíš na teče než přímé pokusy, do nichž by se stejně vrhal obětavý sok.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl zasahuje před sparťanským forvardem Vladimírem Sobotkou.

Ani tak žalostnou produktivitu nezlepšili.

Prakticky po celý zápas nic nenasvědčovalo tomu, že by Werk Arena neměla po závěrečném hvizdu jásat.

Bezzubé hosty ještě srazil parádním zakončením Hudáček, po němž rychle – s odstupem 25 sekund – následoval čestný úspěch Sparty.

Útočník Třince Libor Hudáček uniká ze strany sám na brankáře Sparty Jakuba Kováře.

I se ztrátou tří gólů se Pražané pustili do hry bez gólmana, která se za daných okolností ani nemusela nazývat jako „riskantní“.

Růžička při ní ovšem vystihl přihrávku, kterou z vlastního obranného pásma tečoval přesně do opuštěné branky. Nejvýchodnější bod extraligové mapy se za doprovodu písně Josefa Melena Né. pětku né z 80. let těšil z další vyhrané série.

A z postupu přes mimořádně silného soupeře.

Útočník Třince Vladimír Dravecký se raduje ze vstřelené branky ve čtvrtfinále play off proti Spartě.

Zdeněk Moták (Třinec): „Chci předně poděkovat a pogratulovat hráčům za sérii. Děkuju i Spartě, byly to gentlemanské souboje na hraně fair play a bojovnosti i obětavosti. Jsem rád, že se to nepřelilo nikam dál. Myslím, že i pro diváky to byly kvalitní zápasy, a jsem rád, že jsme postoupili.“

Miloslav Hořava (Sparta): „Poslední tři zápasy byly podobné. Tlačili jsme, ale nedali jsme žádné góly, a proto jsme prohráli utkání i sérii. Nebyli jsme produktivní.“