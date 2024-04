Třinec - Pardubice 4:1. Oceláři odvrátili konec, finále rozhodne až sedmý zápas

Zatímco v pátém utkání Pardubičtí poslali Ondřeje Kacetla na střídačku, v tom šestém se jim třineckého gólmana dlouho nedařilo překonat. Teprve čtyři minuty před koncem ho připravili o čisté konto a zadělali na závěrečné drama.

Pro Pardubice však přišel první gól zápasu pozdě. Třinec, který pravidelně trápí své soupeře urputnou defenzivou, totiž v šestém finále přidal k dobře organizované hře ve vlastním pásmu také útočnou aktivitu.

Domácí byli po většinu první a druhé třetiny v ofenzivě nebezpečnější než Dynamo a vytvořili si náskok, ze kterého na konci těžili. I proto Oceláři srovnali sérii. I proto o vítězi extraligy poprvé od roku 2015 rozhodne až sedmý zápas.

Zatímco Pardubice budou mít v neděli druhou šanci ukončit letité čekání na titul, Třinec dál živí naději na pátý triumf za sebou.

Úvodní minuty šestého finále byly z obou stran spíše opatrné a hra se často kouskovala. Jen tu a tam dokázal některý z týmů výrazněji zahrozit v útočném pásmu.

Do první slibné šance se dostali Třinečtí, jmenovitě Adam Smith, jemuž pomohla dobrá práce spoluhráčů. Ti na sebe navázali obránce Pardubic, a domácímu zadákovi se tak otevřel prostor ke střele. Z pozice mezi kruhy však trefil jen dobře postaveného gólmana Romana Willa.

Ještě v první polovině zahajovací třetiny Třinečtí přišli o útočníka Andreje Nestrašila, který po tvrdém hitu na mantinel okamžitě opustil ledovou plochu a zřejmě kvůli potížím s ramenem zamířil rovnou do kabin.

Bezbrankový stav vydržel do 14. minuty, kdy se k radosti domácích fanoušků prosadil po více než dvou měsících forvard Martin Růžička. Zkušený veterán zakončil rychlou, přímočarou akci Třince povedenou ranou, která prosvištěla Willovi nad pravým ramenem a zapadla do horního rohu branky.

Oceláři se v tu chvíli dostali do varu a v následném pokračování třetiny si vypracovali hned několik dalších nebezpečných šancí. A brzy opět slavili.

Dvě minuty po první trefě zvýšil na 2:0 Patrik Hrehorčák, který se dostal k vyraženému puku. Třinecký útočník dokázal okamžitě zamést kotouč mezi betony až za čáru, přestože na něj zezadu dotíral vracející se Lukáš Sedlák.

Ve druhé třetině rozhodčí na rozdíl od té první několikrát vylučovali. Šanci změnit skóre při nerovnovážném počtu hráčů na ledě měly oba celky, podařilo se to však jen domácím.

V prvních minutách po návratu na led zářil především gólman Will, který několika rychlými přesuny a pohotovými zákroky držel hosty ve hře. V polovině základní hrací doby však inkasoval potřetí – Oceláři v početní výhodě sérií rychlých přihrávek a tvrdých střel rozebrali defenzivu Dynama, díky čemuž Petr Vrána zakončoval do odkryté brány.

Lavička hostů reagovala na třetí gól trenérskou výzvou, neboť situaci předcházel střet útočníka Daniela Voženílka s obráncem Liborem Hájkem, kteří se dostali do kontaktu i s gólmanem na vrcholu brankoviště.

Korekce skóre ale nepřišla. Rozhodčí vyhodnotili gól jako regulérní a stav 3:0 stvrdili natažením paže směrem do středu kluziště.

Ve třetí části Oceláři trochu ubrali z útočné aktivity. Brankáře Willa i nadále zaměstnávali, prioritou však byla pevná a co nejméně prostupná defenziva.

Zprvu se zdálo, že to bude Ocelářům v pohodě stačit, neboť důraz a emoce Pardubic vedly spíše k potyčkám a trestům. To se však změnilo, postupem času Východočeši zatápěli domácím stále víc.

Obrana Třince v čele brankářem Kacetlem odvrátila v polovině třetiny několik velmi dobrých šancí Dynama a stále držela tříbrankový rozdíl. Na druhé straně nevyužil velkou šanci Marko Daňo, jemuž před zcela odkrytou brankou puk přeskočil přes čepel hokejky.

Čím méně času zbývalo, tím aktivněji a nebezpečněji si hosté směrem dopředu počínali. Ve třetí třetině Pardubičtí nakonec ohrozili branku soupeře vícekrát než za první a druhou část dohromady a svůj tlak vyšroubovali na maximum pět minut před koncem, kdy zvýraznili svou přesilovku šestým hráčem v poli po odvolání brankáře.

A hosté se opravdu dočkali – během početní výhody dokázali na více než minutu a půl zmáčknout a točit Oceláře ve vlastním pásmu, až nakonec Robert Kousal prostřelil Kacetla mezi betony.

Zápletka? Ano, ale nakonec zůstalo jen u ní. Na další zdramatizování už nedošlo, neboť domácí zvládli závěr třetí třetiny velmi solidně a necelé dvě minuty před sirénou přidali čtvrtou trefu. Puk do prázdné pardubické branky poslal Hrehorčák.

Oceláři tak po vítězství 4:1 odvrátili konec finále a také svou třetí sérii v letošním play off završí sedmým zápasem. Naopak Pardubice k poslednímu duelu o všechno letos nastoupí poprvé.

Zdeněk Moták (Třinec): „Z naší strany výborný výkon po všech stránkách. Chtěli jsme se s domácím publikem rozloučit kvalitním výkonem, který jsme jim předvedli. Vytvářeli jsme si po celý zápas nejenom střelecké, ale i brankové příležitosti. Proměnili jsme zlomek, ale mě těší, že jsme urvali ten bod a jedeme do Pardubic rozdat si to o titul mistra v sedmém zápase play off.“

Marek Zadina (Pardubice): První dvě třetiny nám nevyšly. Z naší strany to nebyl moc dobrý výkon. Třetí třetina se nám povedla, už jsme hráli hokej, jak bychom si představovali. V globálu se nám ale zápas moc nepovedl. Je to srovnané 3:3, je to play off – nahoru dolů. Jedeme domů. Nedopadlo to, takhle to je. Věřím, že budeme doma štípat led a že budeme hrát výborný hokej. Poženou nás lidi a půjdeme si za tím.“