Hokejový Třinec slaví třetí titul v řadě. V šestém zápase porazil Spartu na jejím ledě 2:1

Oceláři vsítili obě branky hned v úvodní třetině. Nejprve zužitkoval přesnou Romanovu přihrávku Vladimír Dravecký, poté Polášek fauloval Růžičku a Vladimír Svačina z nařízeného nájezdu překonal Júlia Hudáčka.

Slovenský gólman dostal důvěru opět od první minuty, přestože předchozí finálový duel mu nevyšel. Naopak Třinečtí ke změně sáhli, poprvé v sérii nastoupil v pozici jedničky Marek Mazanec.

A sparťanským atakům dlouho odolával. Domácí hokejisté se gólově prosadili až osm minut před koncem, když Marinčinovi přeskočil puk hokejku a Roman Horák zavěsil.

Více než dvě minuty pak Pražané zkoušeli hru bez brankáře, ovšem bez kýženého efektu. A tak Oceláři slaví titul, zato patnáctileté čekání Sparty na titul se protáhne ještě minimálně o rok.

Třetí mistrovské vavříny v řadě jsou unikátem, který česká nejvyšší soutěž nepamatuje od konce devadesátých let a naprosté dominance Vsetína.

Pro trenéry se ve čtvrtek před zraky beznadějně vyprodané O 2 areny jednalo o derniéru. Spartu opouští Josef Jandač s Miloslavem Hořavou, s Třincem se loučí Václav Varaďa.

Slezané, kteří na rozdíl od soupeře nečelili vyřazení a byli pod menším tlakem, hráli znovu zodpovědně do defenzivy. Pražany do vyložených gólovek nepouštěli. Zato sparťanům začaly postupem času trochu téct nervy, zapojovali se do konfliktů, Němeček poslal klub do zbytečného oslabení.

Historická extraligová bilance praví, že tým, který za stavu 2:2 zvládl pátý duel, se ve finále pokaždé radoval z vítězství. A na tom se nic nemění ani tentokrát.

Třinec si tedy po prvenstvích z let 2019 a 2021 připisuje zisk mistrovské trofeje i letos. V roce 2020 se soutěž kvůli koronavirové pandemii nedohrála.

A zatímco Oceláři mohou opět slavit, Spartu může dvojnásob mrzet zranění Davida Tomáška, který naposledy nastoupil do posledního semifinálového střetnutí proti Českým Budějovicím.

Od té doby ofenziva Pražanů strádala. Filip Chlapík se sice po individuálním triumfu ze základní části stal i nejproduktivnějším hráčem play off, ve finálové sérii si však za šest zápasů připsal pouhé dva body.

Třinec extrémně úderný útok nepotřeboval, přestože třeba v pátém duelu zasypal Spartu sedmi góly. Nehnal se bláznivě dopředu, vyčkával na šance, střílel s rozvahou. V rozhodujícím duelu vyslal na Hudáčkovu branku jen devatenáct pokusů, na výhru to však stačilo.

Celkově prožili Oceláři poklidnější sezonu. Od úvodního kola se drželi v blízkosti špice tabulky, do play off pak vstupovali ze druhého místa. Jenže na rozdíl od vítěze základní části z Hradce, který nezvládl čtvrtfinále proti Mladé Boleslavi, si počínali suverénně až do konce.

V úvodním kole vyřazovacích bojů nepovolil staronový mistr Vítkovicím ani jediný triumf, výsledkem 4:0 následně vyřadil i mladoboleslavské hokejisty.