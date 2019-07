Ačkoli měl skvělá čísla, sháněli mu psychologa. Teď si Bobrovskij užívá kontraktu na Floridě

Columbus Už je to víc než rok, kdy hokejisté Columbusu ztratili nadějné vedení v sérii 2:0 s pozdějšími šampiony z Washingtonu. A Sergeji Bobrovskému po vyřazení z play off jeho hokejový zaměstnavatel veřejně vzkazoval: „Víš co? Seženeme ti psychologa!“

„Člověk je zvyklý na kritiku zvenčí, ale když vás kritizuje váš vlastní klub?" zakroutí hlavou ruský gólman. „Přitom už dlouho si platím sám vlastního psychologa nebo fyzioterapeuta," upozorňuje. Už tehdy Bobrovskij uvažoval, že chce z Columbusu pryč. Rok ještě přetrpěl. Ačkoli měl 30letý Rus nadprůměrná čísla a Blue Jackets i díky němu poprvé v klubové historii zaznamenali vítěznou sérii v play off, v kabině se trápil. Hádky se spoluhráči, rozpory se svérázným trenérem Tortorellou. „Necítil jsem se dobře a nechtěl jsem tam zůstat," vyznal se Bobrovskij v aktuálním rozhovoru pro ruský web Sport24. Jako by si přestup chtěl vytrucovat. „Jen jsem otevřený člověk, který nechce nikoho balamutit," vysvětloval. Za počínání byl luxusně odměněn, na Floridě má sedmiletý kontrakt na 70 milionů dolarů. V místě, kde američtí penzisté utrácejí úspory, on bude vydělávat majlant, který z něj učiní druhého nejbohatšího brankáře celé NHL. Pro Panthers to byl od angažování Pavla Bureho nejdražší kšeft v dějinách klubu.

V čem tkví Bobrovského výjimečnost? „Je extrémně pohyblivý, má ohromný kloubní rozsah. Také je rychlý a dobře čte hru," vyjmenovává trenér reprezentačních gólmanů Zdeněk Orct, jenž sám chytal v Rusku. Tamní brankářskou školu zná, podle něj je pryč éra, v níž se tradovalo, že největší slabina ruských výběrů se vždy nacházela v bráně. „A smlouvy v NHL to dokazují," tvrdí Orct. Kromě Bobrovského se stěhoval i Semjon Varmalov, který podepsal pětimilionový kontrakt s New York Islanders. Na pořádný balík si od příštího podzimu přijde v Tampě i Andrej Vasilevskij. Čahoun, který na květnovém MS v boji o bronz rozesmutnil Čechy, si za osm sezon vydělá 76 milionů. Pokud se razantně nepromění pořádky, budou tak mezi trojicí nejštědřeji honorovaných gólmanů hned dva Rusové. Jen pro srovnání – české vyslance Petra Mrázka a čerstvě i Davida Ritticha, jejichž roční gáže se pohybuje kolem tří milionů, najdete ve čtvrté desítce žebříčku.

Čím to, že se Rusové derou nejen finančně na špičku? „Jsou extrémně precizní, dělají zákroky jako z učebnice,“ říká Orct. „Nejvíc zapracovali na přístupu. Touží se zlepšovat proto, že chtějí sami a nikdo jim to nenařizuje.“ Bobrovskij prozradil, že si sám najímá nejrůznější odborníky. Denně vstává v půl šesté a podstupuje třífázový dril. Zatímco během šichty v NHL neodmítne burger nebo pizzu, nyní se jim vyhýbá. „Chci mít disciplinovanou mysl,“ poví. A také se chce nachystat a přesvědčit, že investice Floridy se zúročí.