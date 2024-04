ONLINE: Vsetín - Kladno 0:1. Rob opět neuspěl proti Brízgalovi, domácí tlačí

Kladenští Rytíři ovládli jasně dva domácí duely. Vítězstvími 4:1 a 7:2 získali pohodlný náskok a na Moravu vyrazili s posíleným sebevědomím. Naopak Vsetín musí přemýšlet, jak soupeři, který hájí extraligovou příslušnost, začít naplno konkurovat.

ONLINE: Vsetín - Kladno (stav série 0:2) Třetí utkání baráže sledujte v podrobné reportáži.

„Když budeme plnit, co máme, a vyvarujeme se chyb, kterých jsme za dva dny udělali strašně moc, mohlo by to být hratelné,“ věří obránce Jakub Teper, který je společně se Šimonem Jenáčkem (oba 0+2) nejproduktivnějším hráčem Vsetína v baráži.

V kladenském dresu září dvojice útočníků Richard Jarůšek a Eduards Tralmaks, oba ve dvou zápasech nasbírali čtyři body za dva góly a dvě asistence.

Do statistik se dvakrát zapsal i majitel Rytířů Jaromír Jágr, který se díky trefě ve druhém utkání stal nejstarším střelcem v historii profesionálních hokejových soutěží. Ve věku 52 let, 63 dní. A v sestavě nechybí ani dnes.

„Ještě nás čeká dlouhá cesta, pořád musíme vyhrát dva zápasy, takže musíme šlapat dál,“ varoval kladenský útočník Martin Procházka. „Dýchá se nám o trošku líp, ale ještě to nic neznamená,“ přidal se i kapitán Radek Smoleňák.

Už loni si Kladno podmanilo baráž ve čtyřech zápasech, Zlín navíc za celou sérii vstřelil jen dva gól. V tomto ohledu je Vsetín úspěšnější, ale naopak ztrácí v defenzivě, když ve dvou zápasech inkasoval jedenáctkrát.

Předvedou tedy Rytíři další dominantní výkon, nebo se Vsetínu poprvé podaří najít cestu proti silnému soupeři?

Sledujte online.