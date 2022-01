Bronzová rychlobruslařka Erbanová se do konečné nominace hokejistek na olympiádu nedostala

Do kádru se nevešly bronzová olympijská medailistka v rychlobruslení Karolína Erbanová a Andrea Trnková, místo kterých se do týmu vracejí Tereza Vanišová a Michaela Pejzlová. Vanišová nehrála na kvalifikačním turnaji v Chomutově kvůli trestu na klubové úrovni, Pejzlová byla zraněná.

„Byla to dlouhá, dlouhá, dlouhá cesta pro Českou republiku a pro český ženský hokej se na olympiádu dostat. A pro holky taky. Cesta, která začínala v malých klubech v Česku a cesty šly většinou přes Ameriku, Švédsko, Finsko, kde holky hrály a uplatňovaly se ve světovém hokeji. Až jsme se konečně na olympiádu dostali, z čehož máme obrovskou radost,“ řekl Pacina na on-line tiskové konferenci. Uvědomuje si, že řada hokejistek je nyní smutná, že se do výběru nedostala. „Cítíme radost, ale i smutek za ty, které tam nemohou být. To je ale součást sportu,“ podotkl.

Pacina s asistenty Jiřím Vozákem a Jakubem Peslarem zařadili do třiadvacetičlenného výběru tři brankářky, sedm obránkyň a třináct útočnic. Nechybí v něm opory Klára Peslarová, Denisa Křížová, Kateřina Mrázová, Alena Mills nebo Vanišová. Nejvyšší počet hráček - jedenáct - působí ve švédské nejvyšší soutěži.

„Přáli bychom si, aby se holky mohly bezstarostně připravovat na olympiádu. Beze strachu. Ale bohužel celosvětová situace je taková, že je tady covid a opatření, testování a očkování, takže jistotu, že nakonec pojede na olympiádu, nemá nikdo. Myslím si, že spousta holek prožívá obavy, strach a stres. Dnešní doba je bohužel taková, že se v podstatě řeší jen opatření a nemoc. A ne sport a radost ze sportu, což by na olympiádě mělo být,“ řekl Pacina.

Na protikoronavirová opatření a možné problémy s pozitivně testovanými hráčkami se připravuje i vedení českého týmu. Vedle nominace je například určeno i jedenáct náhradnic. „Jsme v nejistotě. Každý den řešíme různé možnosti, které mohou nastat, a těch je tisíce. Rádi bychom se koncentrovali na sport a náš výkon, ale situace nám to nedovoluje. Že by se turnaj nedohrál jako juniorské mistrovství světa, to neřešíme, soustředíme se na to, co můžeme sami ovlivnit. Například to, aby byly připravené náhradnice, kdyby někdo ze základní sestavy vypadl,“ řekl Pacina.

Oproti poslední nominaci na olympijskou kvalifikaci udělal trenérský tým dvě změny. O návratu Vanišové a Pejzlové do kádru prý nebylo pochyb. „Míša i Tereza do národního týmu dlouhodobě patří. Svoji nominaci neustále na všech akcích potvrzují. Jsem si vědom, že pro holky, které na olympiádu nejedou, je to velké zklamání, ale ony jsou tam zaslouženě,“ uvedl reprezentační kouč. Dodal, žapříklad Erbanová figuruje mezi prvními náhradnicemi. „Což pro ni považujeme za úspěch. Dostala se dál, než jsme očekávali. Hráčky, které jsou před ní, tam jsou zaslouženě,“ zopakoval Pacina.

České reprezentantky se sejdou k závěrečné přípravě v pondělí 24. ledna v Praze, do Pekingu odletí o tři dny později. Ještě před startem olympijských her sehrají dvě neoficiální přípravná utkání s Ruskem a Švédskem. Do turnaje vstoupí svěřenkyně kouče Paciny 3. února zápasem proti domácí Číně, dále se ve skupině B utkají se Švédskem, Dánskem a Japonskem. Tři nejlepší týmy postoupí do play off, ve kterém doplní pětici celků z elitní skupiny A.

Nominace ČR:

Brankářky: Klára Peslarová, Viktorie Švejdová (obě MODO/Švéd.), Kateřina Zechovská (Bílina).

Obránkyně: Sára Čajanová (Valašské Meziříčí), Pavlína Horálková (Krasnojarsk/Rus.), Aneta Tejralová (Nižnij Novgorod/Rus.), Samantha Kolowratová (Brynäs/Švéd.), Daniela Pejšová (MODO/Švéd.), Tereza Radová (Göteborg/Švéd.), Dominika Lásková (Merrimack College/USA).

Útočnice: Denisa Křížová, Kateřina Mrázová (obě Brynäs/Švéd.), Natálie Mlýnková, Kristýna Pátková (obě Vermont University/USA), Aneta Lédlová (Kadaň), Kateřina Bukolská, Tereza Vanišová (obě Leksand/Švéd.), Vendula Přibylová (AIK Stockholm/Švéd.), Lenka Serdar (Linköping/Švéd.), Alena Mills (Vanke Rays/Rus.), Michaela Pejzlová (IFK Helsinky/Fin.), Klára Hymlarová (St. Cloud State University/USA), Noemi Neubauerová (Colgate University/USA).