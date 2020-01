Bučte na mě a dám vám góly. Jágr je kvůli uzavření extraligy i nářezu Spartě opět hlavní téma

Praha Jágr tady, Jágr tam, všude samý Jaromír Jágr. Celý minulý týden hokejoví fanoušci prakticky neřešili jiné jméno než druhého nejproduktivnějšího hokejistu v historii NHL. Nejprve mu velká část české veřejnosti i řada extraligových hvězd vyčítala, že je hlavním motorem zvažovaného uzavření extraligy už v této sezoně. To by znamenalo, že se změní regule v průběhu ročníku a poslední tým tabulky oproti současným pravidlům nespadne o soutěž níž.

Majitel Kladna, který v únoru oslaví 48. narozeniny, se proto kvůli plánované valné hromadě majitelů na konci ledna stal na velké řadě stadionů nejkritizovanějším mužem v českém hokeji.



Fanoušci mu vyčítají, že si spolu s parťákem z Nagana a Pittsburghu Jiřím Šlégrem, který je šéfem Litvínova, chtějí pro své kluby zajistit záchranu v nejvyšší soutěži za každou cenu. „Jardo, jen se optám. Kdyby se v loňském roce nepovedlo vrátit zpět Kladnu mezi hokejovou elitu, nacházel by jsi stejná slova, které jsi teď uvedl?“ připomínal například na Facebooku Patrik Karger Jágrovi, že právě on loni, kdy ještě hrálo Kladno v první lize, prosazoval, aby měl vítěz první ligy zajištěn přímý postup do extraligy a naopak tým z poslední příčky rovnou sestoupil o soutěž níž.

Jágrův názorový veletoč 180 stupňů zkritizovali v neděli večer také fanoušci Sparty ve vzájemném zápase právě s Kladnem. Jágr se vrátil na led po šestitýdenní zdravotní pauze a fanoušci Pražanů po každém jeho doteku s pukem hromadně pískali a řvali: „Jágr ven!“

Ve svém sektoru vyvěsili transparent, kde se do Jágra nekompromisně opřeli. Stálo na něm:



Krok 1: postoupit do extraligy.

Krok 2: uzavřít extraligu.

Krok 3: pohřbít český hokej.

Krok 4: profit.

Jágra však transparent vyhecoval natolik, že velkou měrou pomohl Kladnu k obratu z 2:4 na 8:4, když dva góly vstřelil a na dva nahrál.

Po zápase pak vysvětloval, že fanoušky svým plánem na uzavření extraligy rozčílit nechtěl. „Že člověk řekne svůj názor, neznamená, že je správný, nebo ne. Já jsem jen řekl, co si myslím, a stojím si za tím. Chtěl jsem upozornit na financování sportu. Chtěl jsem ukázat, že i nejpopulárnější sport v Česku má problémy s penězi, co potom mají říkat ty menší sporty?“ hájil Jágr svůj názor prostřednictvím Facebooku.

Svého majitele se zastalo i vedení klubu, které na instagramovém účtu Rytířů parodovalo sparťanský transparent.

Krok 1: vrátit se po 6 týdnech do zápasu.

Krok 2: dát dva góly.

Krok 3: na dva další nahrát.

Krok 4: vyhrát na Spartě.

Jedno je jisté, Jágr se výkonem na Spartě postaral i u nehokejových příznivců o to, aby se zase mluvilo především o jeho výkonech na ledě. A na další stadiony vyslal vzkaz: „Když na mě budete pískat a bučet, vyhecujete mě k podobnému výkonu jako v neděli v O2 areně.“