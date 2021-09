Bude Bříza Faselovým nástupcem? Nabízím krev, pot, slzy i duši, prohlásil Čech

Zatím nejvýše postaveným Čechem ve strukturách vedení světového hokeje byl Miroslav Šubrt, roli viceprezidenta IIHF plnil v letech 1969 až 2003. Nyní ho může předčit Petr Bříza, který se uchází o post prezidenta stejně jako další čtyři kandidáti. „Je čas ptát se, kde chceme být za deset let a zda jsme ochotni zaplatit cenu za tvrdou práci. Zeptal jsem se i sám sebe, zda jsem připravený. Říkám ano, nabízím svou krev, pot, slzy i duši. Nejsem pro revoluci, ale udržitelnou evoluci,“ uvedl šestapadesátiletý Bříza v pátek při svém projevu v dějišti kongresu v Petrohradu.



Svou vizi staví na dalším budování silné pozice federace vůči zámořským organizacím i ruské KHL, globálním rozvoji či navýšením zisků. „Vidím IIHF jako tygra, který jenom nestojí, ale i skáče a běhá. Musíme soupeřit s ostatními sporty, definovat náš produkt a hodnoty. A ty prodat,“ tvrdí někdejší brankářská legenda.

Volby prezidenta IIHF Jedním z pěti uchazečů je Petr Bříza. Vedle bývalého úspěšného brankáře kandidují na kongresu v­ Petrohradu Dán Henrik Bach Nielsen, Bělorus Sergej Gončarov, Němec Franz Reindl a ­Francouz Luc Tardif. Dnešní volby proběhnou na ­místě papírovým hlasováním i­dálkově elektronicky. Většina z­ 58 plných členů IIHF (přidružené asociace nemají právo volby) má dva hlasy. O výsledku rozhodne dohromady 107 hlasů, k vítězství je potřeba většina.

Má bronz z olympiády 1992 v Albertville, třetí byl i čtyřikrát ze sedmi účastí na světovém šampionátu, zúčastnil se také tří Kanadských, resp. Světových pohárů a vyhrál tři mistrovské tituly se Spartou.

V holešovickém klubu také započal svou funkcionářskou kariéru. Nejprve jako generální manažer, poté se stal jejím majitelem. Výrazně se angažoval v panevropských projektech European Trophy a Liga mistrů. Šéfoval organizaci parádního MS v Praze 2015, rok nato byl zvolen do Rady IIHF a také dostal na starosti komisi pro rozvoj mládežnického a juniorského hokeje.

„Podstatou mé kampaně je upřímné přesvědčení, že dobrý vůdce nediktuje, ale spojuje, přebírá osobní odpovědnost za činy, ale zároveň věří ve slovo MY. Tím, že se zaměříme na nás, nejen na mě, bude mít IIHF nový způsob, jak rozvíjet naši hru, aby i nadále úspěšně rostla,“ uvedl na webu IIHF Bříza, jehož podporují i Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Petr Čech nebo Martina Navrátilová.

Kontroverzní zubař

Pokud by Bříza uspěl, převezme funkci po nejdéle sloužícím a zřejmě nejúspěšnějším z řady předchůdců. Švýcarský zubař, bývalý hokejista a rozhodčí René Fasel strávil v čele IIHF 27 let. Za jeho vlády pravidelně jezdily na světové šampionáty mnohé hvězdy z NHL, její hráči se dokonce vůbec poprvé mohli vydat na olympijské hry – což hodnotu českého triumfu na naganském „turnaji století“ v roce 1998 ještě umocnilo. Mezi členy přibývaly další země a rozrůstala se i výkonnostní špička, navyšovaly se příjmy.

Dnes jednasedmdesátiletý boss si však nejednou vyslechl také ostrou kritiku. Pobouření sklidil i těsně před koncem svého mandátu, když se v lednu přátelsky objímal s Alexandrem Lukašenkem, autoritářským prezidentem Běloruska, jemuž následně bylo kvůli obavám o bezpečnost účastníků turnaje odebráno spolupořádání letošního mistrovství světa. Byla mu vyčítána také přehnaná loajalita až podlézavost NHL i Rusku.

Sparta - Zlín: Petr Bříza - Sparťanský brankář Petr Bříza zasahuje.

A Češi mu jednu dobu dlouho nemohli přijít na jméno. Když na MS 1997 v Helsinkách nepochopitelně posvětil za běsnění Kanaďanů stejné tresty pro ně i naše reprezentanty, divil se snad celý hokejový svět. „Je škoda, že v mezinárodní federaci pracují lidé, co nikdy nehráli hokej. Měly by tam sedět osobnosti, které něco dokázaly, a ne zubař, který z toho dělá holubník,“ vybavoval si svá tehdejší slova v knize Kapitán zlaté generace lídr českého týmu Robert Reichel. „Nevím, proč si Češi pořád myslí, že celý svět je proti nim,“ opáčil Fasel.

O to víc si Reichel užíval satisfakci po završení „zlatého hattricku“ v roce 2001, kdy v šatně vítězů zlil Fasela hned dvěma lahvemi šampaňského. „Ať konečně víš, kdo je mistrem,“ křičel na něj česky za dohledu manažera Černíka. „To si pamatuju moc dobře,“ vzpomínal Fasel v roce 2018 při oslavách 110. výročí českého hokeje. „Ale beru to o. k. Stalo se mi to sice jen jednou v životě, ale to prostě k hokeji patří.“

Na popularitě mu nepřidalo, ani když trval na tom, aby v Česku pro MS 2004 vyrostla nákladná nová aréna, a o rok později mu to fanoušci znovu dali najevo. „Bučeli na mě ve Vídni, když jsem vám jako mistrům světa předával trofej,“ nezapomněl Fasel.

Postupně se však hrany obrousily a Reichel dokonce ve čtvrtek v Petrohradě nastoupil do exhibice legend na Faselovu počest, kterou loučící se šéf soudcoval v rozhodcovském dresu.

Rozlučky se v brankářské výstroji zúčastnil i Petr Bříza, který přes velký věhlas není v dnešní volbě úplným favoritem. Víc šancí se dává šestašedesátiletému Němci Franzi Reindlovi. Jako útočník odehrál za reprezentaci 181 zápasů, poté trénoval a v současnosti je předsedou německého svazu. Zároveň pomohl vyjednat pro IIHF klíčovou smlouvu do roku 2033 s marketingovou firmou Infront za téměř 12 miliard korun. Kromě nich jsou adepty ještě Dán Henrik Bach Nielsen, Bělorus Sergej Gončarov a Francouz Luc Tardif. „Volby jsou nepředvídatelné a zájmy silných zemí nemusí být vyslyšeny,“ předesílá generální sekretář českého svazu Martin Urban.