Budoucnost hokeje, nástupce Kruppa či agresor. Které hvězdy na MS chybí

Praha Obrovitý stadion v Edmontonu zeje prázdnotou a natěšení mladíci už vědí, že v ochozech neuvidí během nadcházejícího světového šampionátu dvacítek jediného diváka. Chybět budou z různých důvodů i nejblyštivější vycházející hvězdičky světového hokeje.

Nejcitelnější zásah postihl kanadskou soupisku, která přišla o svého kapitána a jedničku draftu. Škody sčítají i Švédové nejvíce zdecimovaní koronavirem. Další reprezentace se připravily o zvučná mládežnická jména vlastními verdikty.

Podívejte se na přehled těch nejlepších hráčů, kteří do jedné z nejsledovanějších sportovních akcí na přelomu roku nezasáhnou.



Alexis Lafreniére (19 let, Kanada)

Jednička posledního draftu NHL si skutečně moc chtěla zahrát na svém posledním juniorském mistrovství světa. Všechna přání zatrhli New York Rangers. Chtějí totiž Lafreniéra nasadit v nejlepší formě do sestavy už do prvních zápasů sezony v polovině ledna, proto devatenáctiletému Kanaďanovi důrazně doporučovali setrvání ve městě a tvrdou přípravu na jeho první kemp v životě. Mimo jiné se obávali, že by se během soustředění národního týmu v Red Deeru a později v edmontonské bublině mohl nakazit koronavirem.

„Ačkoliv jsme zklamaní, že se Alexis nebude moci připojit k našemu týmu pro světový šampionát, chápeme a respektujeme rozhodnutí Rangers,“ napsalo stroze vedení kanadského svazu v prohlášení potom, co s vedením klubu vedlo několikaměsíční rozhovory o Lafreniérově účasti.



Kaapo Kakko (19 let, Finsko)

Dvojka draftu 2019 Kakko je podobný případ jako Lafreniére. Navzdory tomu, že i Finové by o start své největší mládežnické hvězdy moc stáli. Vloni byl nováčkem v dresu Rangers, newyorský klub ho teď odmítá pustit za pokusem získat další juniorské zlato. Vedení týmu totiž preferuje individuální přípravu bez rizika zranění a posléze se zbytkem mužstva na kempu namísto zápolení v bláznivých juniorských bitvách.



Není divu. Od Kakka si Rangers v jeho debutové sezoně slibovali příval gólů, kreativitu a neotřelé finální přihrávky spoluhráčům. Ačkoliv nehrál špatně, nezářil. Do New Yorku přicházel jako hvězda s vizitkou střelce zlatého gólu na juniorském MS, ale bylo cítit, že skok do NHL pro něj byl příliš. I proto teď raději zvolil dril mezi dospělými, aby napodruhé nezklamal.



Jack Hughes (19 let, USA)

Jack Hughes i jeho bratr Quinn vlétli do NHL jako obrovské talenty. Mladší z nich byl draftovaný jako číslo jedna v roce 2019 na úkor Fina Kakka. Udivoval mezi osmnáctiletými coby dorostenec, ale na loňských dvacítkách v Ostravě a Třinci ještě tak výrazný nebyl. Přesto si zasloužil místo v New Jersey Devils, kde měl podobný osud jako Kakko u Rangers.

„Potřebujeme, aby se Jack soustředil na Devils,“ vysvětlil generální manažer Tom Fitzgerald neúčast devatenáctiletého borce na letošním MS dvacetiletých. „Naší prioritou číslo jedna pro Jacka je mít ho připraveného fyzicky i psychicky a v plném zdraví na začátek sezony 2020-21.“ Hughes nicméně patří do kategorie brilantních techniků, bruslařů a Američanům by mohly jeho dovednosti na cestě za titulem velmi chybět.

Karl Henriksson (18 let, Švédsko)

Henriksson v osmnácti letech hraje druhou lajnu ve Frölundě a ve švédské reprezentaci se s ním počítalo na post elitního centra. Jenže na něj může zapomenout, neboť ho ze hry vyřadil pozitivní test na koronavirus. Stalo se tak těsně po zveřejnění nominace na přípravný kemp v Sundsvallu.



Přitom měl být hlavním tvůrcem hry. Mladý útočník bude citelně chybět. Za mořem výhledově platí za jednoho z příštích tahounů New York Rangers, zkušenosti zatím sbírá doma. Ve Frölundě válí vedle kapitána Joela Lundqvista, dvojčete slavnějšího brankáře Henrika, a dalšího talentovaného junáka Lucase Raymonda, který si naopak na MS zahraje.

Moritz Seider (19 let, Německo)

Seider je považován za obrovský talent mezi obránci a nástupce Uweho Kruppa. Jako kapitán dovedl Němce k postupu mezi elitu a vloni dokonce i k vítězství nad Čechy. Absolvoval už tři mistrovství světa dvacetiletých a tentokrát bylo kolem jeho účasti pozdvižení. Nebránil mu žádný covid, ani zranění či neochota klubu.



Letos se rozehrával v Rögle. Nejprve se mluvilo o tom, že mu mateřský klub Detroit Red Wings vystavil stop, což se ukázalo jako lež. Seider jednoduše ze Švédska vzkázal svazovým činovníkům, že nejede, protože se má na severu Evropy dobře a výborně se připraví na své první starty v NHL. „Nechali jsme to na Moritzovi. Rozhodl se, že raději zůstane v Rögle, než aby jel na mistrovství světa. Jinak bychom ho podpořili v jakémkoliv rozhodnutí,“ řekl asistent generálního manažera Ryan Martin.



Lukas Reichel (18 let, Německo)

Pro synovce české legendy Roberta Reichela jde o mimořádně nešťastnou událost. Sedmnáctka letošního draftu, kterou si vybralo Chicago Blackhawks, se na přehlídku světových talentů do Kanady obrovsky těšila. Jenže covid-19 byl proti. Reichel onemocněl už v Berlíně a na šampionát odcestovat nemohl. K nákaze došlo pár dní před odletem do edmontonské bubliny.



Přitom by byl obrovsky platnou posilou německého národního týmu. Vloni patřil s Peterkou, Stützlem i Seiderem vůbec k tomu nejlepšímu, co mistrovství světa svou kvalitou nabízelo. Přestože Reichel neměl žádné příznaky nemoci, s týmem tentokrát zůstat nemohl.

William Eklund (18 let, Švédsko)

Eklund patří ke špičce mezi švédskými mladíky. Covidem se nakazil ještě den před Henrikssonem, čehož trenéři národního týmu litovali. Už proto, že v Djurgardenu měl fantastickou formu. Mezi dospělými v SHL letos stihl 19 zápasů, v nichž si připsal 14 bodů za sedm vstřelených branek a stejný počet nahrávek.

Je dalším skvělým produktem švédského výchovného systému. Výborně hrál na letošních osmnáctkách, analytik televizní stanice TSN Bob McKenzie soudí, že na příštím draftu kluby vyvolají Eklundovo jméno jako šesté v pořadí. „Velmi chytrý hráč, který také velmi tvrdě pracuje a otevírá hru svým spoluhráčům,“ řekl o něm například Magnus Hävelid, někdejší kouč švédské osmnáctky a nynější trenér reprezentace do sedmnácti let.



Aatu Räty (18 let, Finsko)

Velký příslib tamního hokeje a hvězda letošního šampionátu do 18 let doplatila na loňskou bídu týmu. Ačkoliv se předpokládalo, že finští mladíci dojdou daleko, skončili nakonec pod stupni vítězů a ani jejich hra neměla očekávané parametry. A tak se kouč rozhodl, že po neúspěchu přestaví tým a mladého středního útočníka nechá doma, ač by měl patřit do nejlepší desítky příštího draftu.

„Na centru to v pohodě mohou odehrát Anton Lundell, Juuso Pärssinen, Roni Hirvonen, Henri Nikkanen i Samuel Helenius. Všichni měli na podzim ve svých týmech velký prostor a hráli dobře,“ zdůvodnil kouč Antti Pennanen, proč Rätyho vynechal v nominaci. V týmu proto zůstane jen jeho starší bratr Aku.



Nicholas Robertson (19 let, USA)

Ze všech ostatních vyjmenovaných hráčů je nejméně nápadný, jenomže Robertson je zatím nevybroušený diamant Toronto Maple Leafs. Bojovník i technik v jednom. Na loňském šampionátu zaznamenal v pěti zápasech pět bodů. Letos žádný nepřidá.



Při ohromně nabité soupisce Toronta dal raději přednost boji o místo v NHL podobně třeba jako Čech Marcel Barinka, jenž dostal smlouvu v Kolíně nad Rýnem. Robertson nakoukl do slavné ligy během posledního play off a teď touží být pevným členem sestavy, kde je spousta jiných mladých hráčů, ale také nově příchozí zkušení borci Wayne Simmons a především Joe Thornton. „Připravuji se na to především v hlavě. Tým podepsal dost hráčů, ale věřím si. Každý den pro mě bude kritický, takže musím makat,“ uvedl.



Maxim Čajkovič (19 let, Slovensko)

Šikovný křídelník je na Slovensku vnímaný jako nejnadanější hráč své generace. V roce 2019 si jej ve třetím kole zamluvila Tampa Bay, v mládí nastupoval za Kometu Brno. Potom prošel švédskou pyramidou výchovy hokejových talentů obdobně jako David Pastrňák. Jenže o šampionát se připravil vlastní hloupostí.

V přípravném zápase reprezentantů prý jednal neférově, jeho nesportovní projevy byly za hranou, což vyvrcholilo tvrdými zákroky za hranicí únosnosti. Dvěma spoluhráčům způsobil během osudného utkání otřes mozku. Vedení svazu i trenérům se Čajkovičův přístup nelíbil, a tak útočníka bez milosti vyřadili z týmu. „Celý realizační tým se jednohlasně usnesl, že chování Maxima Čajkoviče nekoresponduje s hodnotami, které jsou od předsezonního období nastavené trenéry a hráči včetně něj,“ oznámilo vedení slovenské výpravy na začátku prosince důvody jeho absence. Málo platná mu byla i následná omluva.