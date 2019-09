Červenka po zranění táhne podceňovaný Raperswill, v bodování je ve Švýcarsku mezi nejlepšími

Rapperswill Minulou sezonu mu znechutila spousta zdravotních problémů. Nejprve plicní embolie, kterou později vystřídaly potíže s kyčlí a zády. Hokejový útočník Roman Červenka se musel omluvit i ze světového šampionátu, jen aby všechny neduhy konečně doléčil. Nyní to vypadá, že se trpělivost vyplatila - mistr světa z roku 2010 chytil v Rapperswillu střeleckou slinu a v bodování soutěže je mezi nejlepšími.

Znamenitý výkon podal Roman Červenka zejména v posledním utkání proti Zugu. Se zlatou přilbou a speciálním dresem pro nejproduktivnějšího hráče týmu nejprve dva góly připravil, aby v prodloužení vzal zodpovědnost na sebe, s důrazem se prosadil a rozhodl o triumfu Lakers.

Spoluhráči zasypali šťastného Červenku, jehož úsměv zdobila mezírka po vyraženém zubu. Po pěti utkáních je tak na kontě 33letého mazáka devět bodů (4+5), jen o jeden víc má ligový lídr Tommy Wingels.

„Je radost mít v týmu hráče světových kvalit, jako je Roman,“ vysekl Červenkovi poklonu spoluhráč Kevin Clark, který po pasech českého parťáka vstřelil sám dva góly.

V novém působišti to zatím Červenkovi klape náramně. Přitom ještě před pár měsíci bylo rozpoložení šampiona české extraligy i KHL všelijaké.

Četné zdravotní trable dovolily Červenkovi naskočit v sezoně 2018/19 jen do 22 střetnutí, v nichž za Curych nasbíral 21 bodů (5+16). Průměr téměř jednoho bodu na zápas sice nevypadá vůbec špatně, jenže co do počtu odehraných duelů za sezonu to byl pro Červenku vůbec nejhubenější ročník v kariéře.



Přesto na něj trenér národního týmu Miloš Říha vyčkával, nakonec ale dostal od bývalého reprezentačního kapitána vzkaz: Promiňte, trenére, musím se doléčit. „Chci se co nejpoctivěji připravit na další rok. Abych měl natrénováno a vydržel zdravý,“ plánoval na jaře Červenka.

Chtěl také zůstat v Curychu, kde se jemu i manželce se synem líbilo. Přání se mu sice nevyplnilo, přestup do Rapperswillu však znamenal pouze stěhování do nedalekého městečka na druhé straně Curyšského jezera.

Povede se Červenkovi napodobit Kubalíka?

Zato po zdravotní stránce byly Červenkovy prosby vyslyšeny. Přes léto se dal konečně zcela dokupy, v týmu Lakers mu navíc přisoudili roli lídra, který mužstvu dlouhodobě scházel. Co na tom, že s platovými nároky prý musel český střelec výrazně polevit? „Peníze nejsou to hlavní,“ citoval Červenku deník Blick.

Rapperswill navíc v minulých letech nepatřil k prestižním hokejovým adresám. Vždyť před dvěma roky se musel tým prokousávat zpět do nejvyšší švýcarské soutěže, v minulé sezoně skončil na celkovém 12. místě.



Zatím ale klub i díky Červenkovým bodům hýčká mnohem příjemnější vyhlídky. Čtyři výhry (tři v prodloužení) z pěti utkání znamenají čtvrtou příčku v uznávané evropské soutěži, která má zvuk i za mořem. Přitom před rokem trvalo 12 zápasů, než Rapperswill dosáhl na druhé vítězství v sezoně.

Odchovanec pražské Slavie je ve Švýcarsku už čtvrtou sezonou. V prvním ročníku 2016/17 skončil v bodování ligy na třetím místě, další dva ročníky poznamenala zranění. Přiblíží se počinu krajana Dominika Kubalíka, který v uplynulé sezoně bodování švýcarské ligy ovládl?