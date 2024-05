Hokejisté si zajistili třetí místo, mohou ale i výš. Kdo jim hrozí ve čtvrtfinále?

1 Tříbodová výhra s Kanadou - 1. až 2. místo

Pakliže Češi přemůžou Kanadu v základní hrací době, v tabulce zůstanou jistě před ní. Posun na první místo ale už nemají ve vlastní moci.

Záleží na Švýcarech, které taktéž čeká zámořská velmoc a na závěr skupiny Finsko. Aby národnímu týmu přepustili první příčku, musí ztratit alespoň tři body, vzájemný zápas totiž v případě rovnosti hraje pro ně.

2 Remíza po 60 minutách - 1. až 3. místo

Ať už reprezentační výběr vybojuje ze závěrečného skupinového střetnutí dva nebo jeden bod, bude se muset spoléhat na souhru výsledků.

Klíčové duely 13. květen

Švýcarsko vs. ČESKO 2:1N 19. květen

20.20 Švýcarsko vs. Kanada 21. květen

16.20 Kanada vs. ČESKO

20.20 Finsko vs. Švýcarsko

Navrch má pouze o bod, ale oba vyzyvatelé disponují jedním zápasem k dobru. Tím pádem ani úterní vítězství v prodloužení či na nájezdy neznamená vytvoření klíčového náskoku. Švýcarsku i Kanadě by pak ve zbylých kláních stačilo každému nasbírat tři body.

Za konstelace, kdy Češi ukořistí dva body proti Kanadě, zámořský tým pak stejný zisk proti Švýcarsku a Švýcaři poslední den proti Finsku, se všechny týmy srovnají na sedmnácti bodech a vznikne minitabulka. V ní by nerozhodly ani nasbírané body ze vzájemných klání, ani rozdíl ve skóre v těchto duelech. Třetím kritériem je nejvíc nastřílených gólů ze vzájemných soubojů. Tady by teoreticky národní tým hrál i o první příčku.

V případě porážky v prodloužení či na nájezdy se Češi vystaví do nejhorší pozice, oba protivníci by měli lepší vzájemný zápas, na druhém místě by tak domácí udržely jen švýcarské ztráty. Alpská země by musela získat maximálně bod.

3 Prohra bez bodu - 2. až 3. místo

I když Češi vyjdou ze souboje s Kanadou naprázdno, pořád se mohou udržet na druhém místě. Tentokrát ale budou potřebovat, aby dosud neporažení Švýcaři s favorizovaným zámořským celkem i s Finskem prohráli vždy už po šedesáti minutách.

1. ČESKO 6 4 1 1 0 23:10 15 2. Švýcarsko 5 4 1 0 0 24:8 14 3. Kanada 5 4 1 0 0 25:13 14 4. Finsko 5 2 0 1 2 17:10 7 5. Dánsko 6 2 0 0 4 14:26 6 6. Rakousko 5 1 0 1 3 15:24 4 7. Norsko 5 1 0 0 4 9:19 3 8. Velká Británie 5 0 0 0 5 6:23 0

Možní čtvrtfináloví soupeři

Domácí mužstvo se díky solidním výkonům a zaváháním Finů velmi pravděpodobně vyhne suverénnímu Švédsku, které zatím působí jako nejlepší tým na šampionátu a od pojištění prvního místa ve skupině B ho dělí pouhé dva body. Tudíž s nejvyšší pravděpodobností půjde v Ostravě na nejhoršího postupujícího z Prahy.

Nabízí se tak někdo z aktuálního trojlístku týmů ze druhé až čtvrté příčky. Tedy Německo, Slovensko nebo tradiční soupeř ze Spojených států. Matematickou šanci má také stále ještě Lotyšsko.