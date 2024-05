Odpolední zápas je lepší, řekl Kalous. Vedl trénink, na ledě jen dvanáct hráčů

Čeští hráči na tréninku před Dány Brankáři: Karel Vejmelka Obránci: Jan Ščotka, David Špaček, Michal Kempný, Libor Hájek Útočníci: Daniel Voženílek, Dominik Kubalík, Lukáš Sedlák, Ondřej Beránek, Jáchym Kondelík, Radan Lenc, Michal Kovařčík

„Zvolili jsme dobrovolné rozbruslení. Bylo jen na hráčích, jestli se půjdou sklouznout, nebo si udělají suchou přípravu,“ vysvětloval novinářům po půlhodinovém tréninku Kalous.

Hráči si vyzkoušeli pár cvičení v útočném pásmu, do kterých se zapojili i asistenti Marek Židlický a Tomáš Plekanec. Zaměřili se třeba na nahození puku od modré čáry a tečování před brankou.

Národní tým má od 16.20 před sebou první odpolední zápas na turnaji. A trenéři to jedině kvitují. „Kluci se dostanou dřív do postele. Určitě je to lepší,“ prohlásil Kalous.

S houževnatým soupeřem očekává těžký souboj. Vždyť Češi zvládli pouze jeden z posledních čtyř vzájemných duelů, před dvěma lety podlehli Dánům na olympijském turnaji 1:2.

Na domácím světovém šampionátu mají momentálně šest bodů. Případný úspěch nad Seveřany by jim dodal klid do dalšího průběhu základní skupiny, navíc by znamenal výrazné přiblížení se čtvrtfinále.

Národnímu týmu zatím moc nehraje do karet vývoj druhého kola play off NHL. Potenciální přílet Martina Nečase, Davida Pastrňáka nebo Pavla Zachy se stále odkládá, jejich týmy se pořád drží ve hře.

Carolina snížila v sérii s New York Rangers na 2:3, Nečas se v pátém utkání blýskl gólem a přihrávkou. Boston zase v noci z úterý na středu odvrátil vyřazení výhrou 2:1 na Floridě, znovu se navíc představí až v sobotu ráno.

„Sledujeme to, ale soustředíme se na hráče, které máme tady. Bereme to tak, jak to je. Máme nějaké varianty, jak se soupiskou naložit a kdy ji uzavřít, ale jdeme den po dni,“ nechtěl prozradit podrobnosti Kalous.