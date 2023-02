Česko - Finsko 1:6. Hrozivý debakl, národní tým hořel v defenzivě

Na rozdíl od zápasu se Švédy nemuseli čelit čeští brankáři tentokrát tolika střelám, přesto inkasovali mnohokrát. Mezi tři tyče letělo jen 21 finských pokusů, ujalo se šest z nich. Přesto soupeř český výběr přestřílel.

Především v první třetině udělili Suomi Čechům lekci z produktivity. Zatímco národní tým se několikrát usadil v útočném pásmu a kroužil kolem obránců, Finové úspěšně hrozili z brejků.

Ondřej Beránek se snaží probojovat přes dva finské protihráče. Zklamaní čeští hokejisté po porážce 1:6 s Finskem na EHT ve Švédsku.

Rozhodla druhá třetina, ve které Češi lovili puk ze sítě hned čtyřikrát. Tři asistence si připsal kapitán Jere Sallinen, dvakrát se v rozmezí necelých tří minut prosadil Arttu Ruotsalainen.

Češi tak s Finy poprvé v sezoně prohráli, po výhrách 3:2 a 5:2 tentokrát jasně ztratili.

Jak už to tak bývá, zápas ve Švédsku, do kterého nenastupují domácí Tre Kronor, nepřivedl do ochozů mnoho diváku. Žluté hloučky těch nejvěrnějších místních doplňovalo několik českých vlajek.

Ještě se ani na led nedostali všichni hráči a na řadu už přišly speciální formace. Flynn s Musilem napadali totiž tak aktivně, že si nedali pozor na hokejky a ve skrumáži faulovali. Finové ale Kváču v přesilovce příliš nezaměstnali, spíš měli problém se v útočném pásmu vůbec usadit. A když už nějaký kotouč na českého brankáře poslali, nebyli efektivní – zatím ještě.

V páté minutě se o slovo poprvé přihlásil také český tým, Chlapík hledal zadovkou před brankovištěm Zohornu, který ale neměl na lepší zakončení mnoho času.

Zanedlouho Češi poprvé uzamkli soupeře v jeho obranném pásmu, do šance se dostal Klok, v dobré příležitosti se opět po nahrávce Chlapíka ocitl Kovář. Jenže herní převahu národní tým v branku nepřetavil, naopak Finové začali být efektivní.

Ve dvanácté minutě vedl Aaltonen podél hrazení finský protiútok, nahrál na střed volnému Nikolasi Matinpalovi, který prostřelil dva klečící hráče i Kváču.

Juhamatti Aaltonen se raduje z druhé branky Finů do sítě Česka na Švédských hrách.

Ani první gól obraz hry nezměnil. Češi dál tvořili hru, častěji se usazovali v útočném pásmu. Především hrozila první lajna s Kempným a Jeřábkem na modré čáře, ovšem opět se opakoval stejný průběh.

A zase u toho byl Aaltonen, tentokrát si najel z protiakce na krásnou nahrávku Sallinena a Kváča na jeho ránu z první pod břevno nemohl dosáhnout.

Čechům se rázem přestalo dařit v kombinaci. Jako by se vytratilo sebevědomí. To hráči nenašli ani na začátku druhé třetiny, Aaltonen ještě Kváču nepřekonal, po řadě nepřesností a odražených kotoučů zůstal před brankovištěm zcela volný Arttu Ruotsalainen a ten už třetí gól bez problémů přidal.

Strašidelná pasáž na úvod druhé dvacetiminutovky ještě nekončila, k herní krizi se přidala také smůla, která poslala nahození od Ruotsalainena o Jordánovu brusli přímo mezi betony Kváči.

Čtvrtá branka se stala pro Kváču osudnou, trenéři totiž poslali mezi tři tyče Aleše Stezku.

Spíš než výměna brankářů uklidnila Čechy první přesilovka, v níž se mohl prosadit Černoch. Puk ale dostal o pár centimetrů od ideální pozice, proto odkrytou klec netrefil.

Pohoda, klid, ale hlavně přesnost v kombinaci a střelbě. V této činnosti tkvěl největší rozdíl mezi oběma týmy.

Pohybově Češi stíhali jen v útočném pásmu, například formace ve složení Beránek, Černoch, Bambula ne jednou vybojovala napadáním kotouč a skvělou rychlostí nadělávala finské obraně starosti.

Ovšem pokud se hrálo před Stezkou, Češi ztráceli. Stejně jako při buly, kterou vyhrál soupeř a poslal puk jednoduše na modrou čáru na Villiho Saarijärviho. Ten měl dost času na to, aby zamířil přesně do horního růžku. Poprvé tak inkasoval také Stezka.

Aleš Stezka se ohlíží za šestým kotoučem, který skončil v české brance.

Ani právě Stezka se nemohl pyšnit bezchybným výkonem, průnik Juhy Jaaska rozhodně nebyl neřešitelný, přesto pokus na přední tyč ve své výstroji neudržel. Národní tým tak odcházel do kabiny po čtyřiceti minutách za hrozivého stavu 0:6.

Logicky tak trenér Kari Jalonen učinil několik změn v sestavě, do elitní lajny se na pozici Zohorny posunul Flek, Zohorna pak nahradil Lakatoše vedle Smejkala se Sobotkou.

A právě nově vzniklá druhá formace se ve 42. minutě poprvé a naposledy prosadila. Podobně jako třetímu finskému gólu i tomu českému předcházelo několik odrazů a nepřesností. Na brankovišti se ale zkrátka nejlépe zorientoval právě Hynek Zohorna a alespoň kosmeticky snížil.

Poslední utkání na Švédských hrách odehrají Češi v neděli od 12 hodin se Švýcarskem, se kterým svedou přímý souboj o postavení v tabulce.