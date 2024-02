ONLINE: Finsko - Česko 1:0. Soupeř brzy vede, Beránek neproměňuje přečíslení

Vstup do turnaje Čechům nevyšel. Proti Švédům značně ztráceli, kromě prvních deseti minut silnému soupeři takřka nevzdorovali a zaslouženě padli 1:4.

„Proti nám stal opravdu silný tým. Co jsem u reprezentace, ten rozdíl byl asi největší. Moc nám toho nedovolili. Když pak přidali, my už nedokázali zareagovat, byli celkově silnější, lepší bruslařsky i na kotouči, který jim neutíkal,“ hodnotil utkání trenér Radim Rulík.

ONLINE: Finsko – Česko Sledujte od 12:00 zápas národního týmu na Švédských hrách

Pro duel s Finskem se rozhodl pozměnit sestavu. Hlavní změny se dočkal post v brankovišti, kde šanci dostává Zajíček. Nenastupují obránci Michal Kempný a Martin Jandus, z útoku vypadl jediný střelec z utkání se Švédskem Martin Růžička stejně jako jeho spoluhráči z lajny Daniel Voženílek a Lukáš Jašek.

Naopak se zapojují beci Filip Král a Petr Zámorský, šanci dostávají i útočníci Roman Horák a Ondřej Beránek nebo Jan Bambula, jenž strávil předchozí zápas na pozici třináctého forvarda.

Sestava Česka Zajíček - Zámorský, Král, Košťálek, Hájek, Gazda, Pyrochta, Hovorka, Galvas - Radil, Kovář, Rychlovský - A. Najman, D. Kaše, Š. Stránský - Beránek, Horák, Flynn - Bambula, M. Kovařčík, O. Kovařčík.

„Jedeme podle plánu, nijak ho neměníme,“ ujišťuje asistent trenéra Tomáš Plekanec po nevydařeném vstupu do turnaje. „Je to jeden zápas, nedělal bych z něj nějaké velké závěry. To se stává a věříme, že proti Finům budeme lepší,“ doufá.

„Budeme se snažit hrát rychle, dobře forčekovat a neztrácet puky na modré čáře, protože jsme s tím měli problémy,“ uvedl Plekanec.

Češi naráží na Finy v této sezoně už potřetí, zatím pokaždé slavili vítězství. Rulíkův výběr nejdříve uspěl na Karjale jasně 7:3, v prosinci pak zvládl utkání v Praze v rámci Švýcarských her těsně 2:1. Tým kouče Jukky Jalonena vstoupil do Švédských her ve čtvrtek výhrou nad Švýcarskem 4:2.