Pohroma, na MS končí Chytil i Sedlák. Kdo zraněné hokejisty nahradí?

Od letoška lze využít nové pravidlo, které dovoluje vyškrtnout zraněného nebo nemocného hráče ze soupisky a nahradit ho někým ze seznamu náhradníků, který čítá 70 hráčů do pole a 8 brankářů.

„Bohužel ho musíme využít, ale nové pravidlo je obrovská pomoc. Ztrácíme dva vynikající centry, je to obrovský problém a zásah do týmu. Snažím se najít jiné slovo než obrprů.... Obrovská ztráta pro přesilovky, ztráta důležitých gólů. Viděli jste, jak byl Sedlo strašně platný. Oba jsou v útoku dominantní a budou nám chybět,“ řekl asistent trenéra Libor Zábranský.

Lenc se k národnímu týmu připojí už v pátek večer před sobotním duelem, který v 11.20 odehrají s Norskem. Zda už bude hrát, zatím není jisté, ale trenéři zvažují, že by hráli i s ním na 13 útočníků a 7 obránců.

„Chtěli bychom víc útočníků do hry, musíme být opatrní, kdyby se nedejbože něco stalo. Musíme brát ohled na zdraví kluků, máme v útoku hodně z nich slušně pomačkaných,“ pokračoval Zábranský.

S nejmladším z bratrů Zohornových, který tuhle sezonu strávil v Severní Americe v organizacích Calgary Flames a později v Toronto Maple Leafs, převážně na farmách, bude Havlát mluvit během dne.

Zohornu čeká výstupní prohlídka, ještě v noci na čtvrtek totiž hrál v play off AHL za záložní tým Toronto Marlies.

ONLINE: Norsko - Česko sledujte v sobotu od 11.20 v podrobné reportáži

„Martin Havlát byl v kontaktu s generálním manažerem Toronta, aby se věci uspíšily, neměl by tam být problém. Radan Lenc se připravoval na ledě, velmi dobře bruslí a dá se použít v podstatě kdekoliv. Radima znám víc z Brna, vysoký hráč, taky velmi dobře bruslí a má velký dosah hokejkou. Mohl by fungovat na centru,“ věří Zábranský novým posilám.

Chytila zranil puk v obličeji při zápase s Kazachstánem. Kůži na levé tváři mu museli šít a lepili mu speciální „lymfo tejpy“ na zmírnění otoku pod okem. Chytil pak na trénincích nosil celoobličejový kryt, stejný, jaký měl Jiří Smejkal kvůli zlomené čelisti.

Sedláka zranil puk vystřelený lotyšským hráčem. Trefil ho do nohy a zlomil mu kost v nártu. V pátek se zúčastnil týmového focení, po něm ale hned slezl z ledu a odkulhal pryč. Chytil se sice účastnil všech cvičení, ale hrát nemůže.

Podívejte se na příjezd českých hokejistů včetně Sedláka:

Robert Rampa @RampaRobert15 Příjezd celého týmu na trénink po výhře nad Slovinskem. Lukáš Sedlák s lehkým úsměvem na tváři. https://t.co/CYr70duuLP oblíbit odpovědět

Na pátečním tréninku chyběl ještě Jakub Zbořil, kvůli nachlazení dostal volno. „Zbořilovo pokračování na turnaji by to nemělo ohrozit,“ vzkázal týmový lékař Antonín Chochola.

„Určitě bude hrát,“ potvrdil Zábranský.

Smůla provázela hokejisty i v utkání se Slovinskem, kde dostal ránu do nohy podobně jako Sedlák Jiří Smejkal. Ten už tak hraje se zlomenou čelistí. Ošklivý úder na mantinel schytal i obránce Michal Jordán.

„Smejky dostal do kotníku a určitě jste i viděli poněkud nešťastný zákrok soupeře na Jordyho. To už pak my trenéři vždycky říkáme: Jéžišmarjá, co se stalo. Teď potřebujeme klid, tým ví, co má dělat. Dvě třetiny proti Slovincům byly špatné, třetí nám pomohla. Tým ví, co má hrát, ale je si také vědom, že nás opouštějí špičkoví hráč,“ dodal Zábranský.