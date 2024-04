ONLINE: Druhý zápas přípravy na mistrovství světa, Češi opět hrají s Německem

Záhy po vyhraném prvním zápase (3:0) Rulík avizoval, že do sestavy zařadí hráče, co měli ve čtvrtek volno. Šlo o obránce Jakuba Galvase a trio útočníků Petra Kodýtka, Jiřího Černocha a Jáchyma Kondelíka.

Národní tým do přípravy vstoupil solidně. Určitě má co zlepšovat především v útočné fázi, trenérovi se ale výkon jeho svěřenců zamlouval.

ONLINE: Česko – Německo Sledujte od 17:10 přípravné utkání národního týmu.

„Snažili jsme se hrát aktivně, ale zároveň jsme byli poctiví zpátky. Hráli jsme celkově tak, jak bychom si představovali. Zabudujeme teď další hráče, od nichž budeme chtít, aby výkon byl podobný,“ prohlásil Rulík.

Na vystoupení před vyprodaným hledištěm KV Areny se těší Černoch, pro něhož půjde o první reprezentační start v sezoně. „Samozřejmě je to krásné, že mohu hrát za nároďák tady doma, kde hraju celou sezonu. Určitě se na to těším, přijde se podívat celá rodina,“ uvedl pro server ceskyhokej.cz.

Čeští hokejisté slaví gól v utkání s Německem.

Právě Černoch mluvil o rozdílnosti v obou zápasech. Dlouhou přípravu před šampionátem absolvuje už poněkolikáté a ví, že každé utkání je úplně jiné.

„Takhle to je každý rok, první zápas je takový a druhý makový, například jako minulý rok s Rakouskem nebo se Slovenskem. V sobotu to bude o dobrém pohybu a začátku, myslím si, že vyhrajeme znovu, ale musíme do toho jít na sto procent,“ zdůraznil Černoch.

„Podle mě se Němci víc podívají na náš systém. Oni spolu trénují první týden, takže bych řekl, že druhý zápas od nich bude daleko lepší. Vlítnou do něj daleko lépe připravení. Ale to my také,“ dodal Černoch.

Po druhém klání v Karlových Varech se národní tým přesune do Českých Budějovic, kde ho ve čtvrtek čeká souboj s Rakouskem. Odvetu s jižním sousedem sehraje v sobotu v Linci, dvakrát se utká také se Slovenskem. Od čtvrtka 2. do pátku 5. května na domácím turnaji Euro Hockey Tour v Brně nastoupí postupně proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku.