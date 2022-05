Hokejisty čeká v sobotu večer Kanada, semifinálový den načnou Finové se Spojenými státy

Dvojice určilo nasazení, s nímž jednotlivá mužstva nastupovala do čtvrtfinálových bojů ze základních skupin. Z „jedničky“ šli do play off Švýcaři, Češi měli číslo šest. Už dopředu tak bylo jasné, že národní tým nemohl narazit na domácí výběr. To až případně ve finále.

Své semifinále odehraje v sobotu v 17.20 proti Kanadě, která otočila dramatické čtvrtfinálové střetnutí se Švédskem.

Zároveň se čeští hokejisté s jistotou stěhují zpět do Tampere, které hostí kompletní zbytek probíhajícího turnaje. Pro Helsinky šampionát skončil duelem Švýcarska s USA.

Finové jdou z druhé pozice na sedmé Američany.

Mistrovství pak uzavřou dva nedělní zápasy. Od 14.20 je na programu souboj o třetí místo, bitva o zlato pak ve Finsku odstartuje v 19.20.