Věřili si, ale nevěří. Suchánek: Začal jsem křičet, skákat a lítat po stadionu

Díky vítězství 2:1 po prodloužení si národní tým zahraje ve finále.

„Když jsme dali gól, začal jsem křičet, skákat, lítat po stadionu... Jsem na tým moc pyšný, o tomhle každý z nás jako malý snil. Je to neuvěřitelné,“ říkal Suchánek.

A poslední tři slova přesně opakovali i jeho spoluhráči – útočníci Matyáš Šapovaliv s Jiřím Kulichem.

„Pořád jsme věřili, že to můžeme dokázat, byl to stále jen jeden gól, který jsme potřebovali,“ popisoval první jmenovaný forvard a 39 sekund před koncem základní hrací doby bouřlivě oslavoval vyrovnávací trefu Davida Jiříčka při risku bez brankáře.

Střelec vítězného gólu v prodloužení v čase 69:10 Kulich zase vyzvihl tým: „Hráli jsme zase jako jeden muž a to je náš klíč,“ přesně vystihl, co zdobí juniorskou reprezentaci na tomto šampionátu. „Nevěřím tomu, že jsme to vážně zvládli. Nemůžu se dočkat finále!“

Český brankář Tomáš Suchánek zasahuje proti švédskému útočníovi Jonathanu Lekkerimakimu.

Právě za nejlepším českým kanonýrem spěchal v euforii brankář Suchánek. Další z hlavních postav středečního utkání sice po šedesáti minutách měla jen sedmnáct zákroků.

Ty klíčové si odchovanec Přerova schoval na prodloužení. Jednou také těsně zastavil puk, který mu proklouzl mezi betony, na brankové čáře.

„V prodloužení měl soupeř převahu. Asi na nás trošku dolehla nervozita, nevím, čím to bylo. Štěstí se ale naklonilo k nám. Možná i díky tomu, že Švédové ho měli při vzájemném utkání ve skupině,“ vzpomněl Suchánek střetnutí, které zase v nastaveném čase vyhráli Švédi, ačkoli tým Radima Rulíka byl aktivnější.

Devatenáctiletý gólman Tri-City Americans inkasoval pouze jednou: „Puk jsem viděl až na poslední chvíli, prolétlo to mezi nohama našeho hráče,“ uvedl ke střele, kterou nechtěně zaclonil útočník Jaroslav Chmelař. „Zkusil jsem tam instinktivně dát ruku, na puk jsem si sáhl. Pár centimetrů ale chybělo.“

A to v opatrně vedeném duelu znamenalo pro Čechy velký problém.

„Celou dobu jsem si říkal, že každý můj další zákrok je extrémně důležitý. Věřil jsem, že kluci alespoň jeden gól dají. Moje práce byla nedostat další,“ uvědomoval si Suchánek.

„Závěrečný tlak byl neskutečný,“ dodal pak k posledním minutám třetí třetiny, v nichž český tým započal obrat, a po dlouhých dvaadvaceti letech tak útočí na zlaté medaile.