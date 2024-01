Euforie stranou, čeští hokejoví junioři jdou na domácího favorita

A totožné nejsou ani papírové předpoklady. Zatímco loni sázkové kanceláře favorizovaly Rulíkův výběr, nyní zcela jednoznačně věří víc soupeři.

Švédové vyhráli skupinu A, porazili Lotyšsko, Německo i Kanadu, již čeští mladíci zdolali mezi nejlepší osmičkou díky šťastné trefě Jakuba Štancla jedenáct vteřin před koncem.

Scandinavium se švédským organizátorům MS juniorů daří solidně zaplnit.

Hostitelé turnaje inkasovali až ve čtvrtém duelu, s Finskem prohráli 4:5 po nájezdech. V úterý zvládli už zmíněné čtvrtfinále se Švýcarskem, kdy stejně jako Češi ztratili dvoubrankový náskok nabytý v prvním dějství. Na rozdíl od Augustova výběru rozhodli až v nastavení.

„Musíme se zlepšit, ve druhé třetině jsme nehráli dobře. Byl to těžký zápas, ale jsme rádi, že jsme ho zvládli,“ těšilo švédského kapitána Liama Ohgrena.

Češi jako přijatelný soupeř

Domácí tým cílí na zlato. Titul přitom Švédové na juniorské scéně získali zatím jen dvakrát – naposledy v roce 2012, předtím dokonce v roce 1981. Hned jedenáctkrát skončili druzí. A vyhrát před vlastními fanoušky? „To by bylo úžasné! Nikdy se nám to nepodařilo, nyní je ten správný čas,“ burcuje Ohgren.

Kdyby Češi na úvod play off nepřekvapili, čekala by na domácí Kanada. Proti ní odehráli Seveřané velmi povedené utkání, zvítězili 2:0 a soupeři nedali moc šanci. Přesto Ohgrenovi nevadí, že se před branami finále utká s jiným soupeřem. „Nemyslím si, že bychom podlehli, kdybychom hráli stejně. Ale zároveň jsem rád, že uspěli Češi. Uděláme všechno pro to, abychom utkání zvládli,“ sliboval.

Jak na Švédy

Jako hostitel měli Švédové právo vybrat si čas semifinálového klání – zvolili první z obou termínů, zápas začne v 15 hodin.

Švédsko – Česko Podrobná reportáž ze semifinále MS do 20 let od 15.00

Česká dvacítka se pokusí zopakovat strategii, která fungovala na zámořského favorita. Rychle přistupovat k protihráčům, aby neměli čas na rozehrávku ani zakončení.

A také bude klíčová disciplinovanost. Ve skupině Středoevropané často odcházeli na trestnou lavici za zbytečné fauly, ve čtvrtfinále na ni zamířili jen jednou. Navíc Švédové mají nejlepší přesilovky na turnaji, jako jediní si drží úspěšnost využití nad čtyřiceti procenty. Dvakrát z početní výhody udeřili i ve čtvrtfinále, nejefektivnější jsou také při oslabení.

Severští znalci v českém dresu

Trenér Augusta změny v sestavě nechystá. Čtvrtfinále dohrávali Češi ve třech upravených formacích, proti Švédsku se vrátí k původnímu složení. „Začneme stejně jako proti Kanadě. Jen jsme reagovali na vývoj utkání. Není důvod vlétnout do semifinále na tři lajny a být utahaní po první třetině. Všichni jsou zdraví,“ těší Augustu.

Do hry se tak opět dostane i dvougólový střelec Štancl nebo Sebastián Redlich, který ke konci čtvrtfinále příliš nenastupoval. Oba hrají už třetí sezonu ve Švédsku, čeká je tak semifinále proti týmu složenému z hokejistů, se kterými často soupeří i na klubové úrovni. „Těším se, hrají doma a pravděpodobně bude plná hala,“ prohodil Štancl.

Švédští juniorští hokejisté se radují z gólu.

Oba mohou pomoct svým parťákům dát tipy, jak procházet švédskou obranou. V ní není jediný bek, který by neprošel draftem do NHL. Žádnému ze zámořských týmů nepatří jen brankářská jednička Havelid a útočníci Born s Rudslättem.

Český tým nečeká lehký úkol. Pokud si chce opět po roce zahrát o zlato na juniorském mistrovství, musí zdolat domácího favorita. A s nejlepšími se dokáže rovnat jen při stoprocentním nasazení a napumpovaný sebevědomím. Pak může uspět.