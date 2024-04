ONLINE: Poslední zápas ve skupině, Češky hájí třetí místo proti Švýcarsku

Češky zahájily šampionát vítězstvím 4:0 nad Finskem, ale v obou střetnutích se zámořskými favoritkami se přesvědčily, že k proniknutí do nejužší špičky ženského hokeje jim ještě několik kroků schází.

„Pro nás je to dobrá škola, takových zápasů potřebujeme více, abychom se jim mohly vyrovnat. Podíváme se na video, pokusíme se zdokonalit detaily a převést to do naší hry,“ líčila po prohře 0:5 s Kanadou útočnice Natálie Mlýnková.

ONLINE: Česko – Švýcarsko Utkání hokejového MS žen sledujeme od 21 hodin

Národní tým ve třetím vystoupení na turnaji především nezachytil začátek, po první třetině prohrával 0:3.

„Asi nás to sundalo a pak už jsme se nebyly schopné vyhrabat zpět ven. Měly jsme z nich trochu větší respekt, než jsme měly mít,“ přiznala Mlýnková v rozhovoru pro YouTube kanál Českého hokeje.

Svěřenkyně Carly MacLeodové si před závěrečným zápasem ve skupině věří. Do karet jim hrají výhry v obou vzájemných duelech v této sezoně (4:1 a 4:3 po prodloužení) a loňský úspěšný souboj o třetí místo (3:2).

Švýcarky mají Češkám co vracet. Na turnaji zatím čekají na první bodový zisk, Americe podlehly 0:4, Kanadě 0:3 a v dosud posledním utkání nestačily ani na Finsko (2:5).

Národní tým si v případě jakéhokoliv bodového zisku udrží třetí místo a ve čtvrtfinále na vítěze skupiny B, kterou prozatím vedou Němky.

„Chceme hrát stejně jako v posledních zápasech. Když se nám to povede, tak je přebruslíme. Samozřejmě, že chceme konečně dát nějaké góly a vyhrát,“ uvedla Sára Čajanová.