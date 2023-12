ONLINE: Česko - Švýcarsko 0:0. Další test pro Rulíkův výběr, zatím se spíše brání

I čtvrtý zápas ve funkci hlavního trenéra Radim Rulík zvládl. Na domácí půdě v pražské O₂ areně porazili jeho svěřenci ve čtvrtek díky brankám Davida Tomáška a Ondřeje Kovařčíka Finsko 2:1.

Dalším skvělým výkonem se prezentoval gólman Dominik Pavlát, který po čistém kontu proti Švýcarsku na Švédských hrál vychytal druhé reprezentační vítězství.

ONLINE: Česko – Švýcarsko Sledujte utkání od 18 hodin v podrobné reportáži.

Tentokrát plzeňský brankář zůstává pouze na střídačce, přednost dostává Josef Kořenář. Sparťanský maskovaný muž původně ani nefiguroval v nominaci, těsně před začátkem turnaje však nahradil Romana Willa.

I Kořenář tedy debutuje v národním týmu proti Švýcarsku, které Rulíkův výběr zdolal před měsícem těsně 1:0.

Česká sestava proti Švýcarsku Kořenář (Pavlát) – Hovorka, Kempný, Jandus, Pyrochta, Zábranský, Mašín, Ticháček, Král – Flek, Špaček, Červenka – Stránský, Kodýtek, Voženílek – Kousal, Tomášek, Rychlovský – Beránek, Kovařčík M., Kovařčík O. – Lenc.

„Každý zápas je jiný. A každý je vyrovnaný. Neznamená to, že když Švýcaři doteď nevyhráli zápas, tak nás čeká něco jednoduchého, naopak,“ ujistil před duelem útočník Michael Špaček.

Švýcarsko v aktuální Euro Hockey Tour skutečně ještě nevyhrálo, naposledy nestačilo ve čtvrtek doma na Švédy (2:4). Poslední vítězství si připsalo ještě ve skupině mistrovství světa – proti Česku 4:2. Od té doby nestačilo na Lotyše, Němce, Finy, Čechy a dvakrát Švédy.

„Mají kvalitní tým a hrají dobře jak z obrany, tak i když jsou na puku. My musíme hrát to, co hrát máme. A jít si za vítězstvím,“ prohlásil český útočník.

Právě Špaček se posledně podílel na jediné brance proti Švýcarsku asistencí, trefil se Radan Lenc.