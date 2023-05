ONLINE: USA - Česko 0:0. Opatrný start čtvrtfinále, v brance Vejmelka

Oba týmy se potkávají ve čtvrtfinále světového šampionátu posedmé v historii. Třikrát vyhráli Američané, třikrát Češi, kteří navíc ovládli i poslední vzájemný duel na velké akci.

Před rokem v Nokia Areně v Tampere prohrávali v zápase o bronz 1:3, ale po skvělém obratu, který řídil autor hattricku David Pastrňák, zvítězili 8:4 a ukončili desetileté čekání na medaili.

ONLINE: USA - Česko Čtvrtfinále sledujeme od 15.20 v podrobné reportáži.

Tentokrát je mírným favoritem zámořský celek. Svěřenci Davida Quinna možná trochu překvapivě ovládli základní skupinu A. Jako jediní na turnaji zatím neprohráli, získali dvacet bodů z jedenadvaceti.

Šimon Tittel @tittel_simon Zatímco finští fanoušci pomalu zaplňují centrum Tampere, Čechy byste hledali marně. Fanzóna před zimákem zoufale prázdná. https://t.co/umQFKcjj73 oblíbit odpovědět

Ztratili jen v úterý proti Švédsku (4:3 v prodloužení), na začátku mistrovství zaskočili domácí Finy (4:1). Celkem nasázeli čtyřiatřicet branek, nejvíce ze všech mužstev.

Národní tým má dosavadní vystoupení soupeře na turnaji pečlivě zmapovaná. Kari Jalonen a spol. využili služeb finského skauta, který během uplynulých dní bedlivě sledoval dění v Tampere.

Česká sestava pro čtvrtfinále s USA Vejmelka (Langhamer) - Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán, Zbořil, Němeček - Červenka, Sobotka, Kubalík - Flek, Černoch, Beránek - Smejkal, Zohorna, Kaut - Voženílek, Špaček, Tomášek - Lenc

„Hodně nám pomohl! Američané dělají všechno pro to, aby nehráli ve svém obranném pásmu. Chodí hned nahoru, chtějí do přečíslení,“ hlásil asistent trenéra Libor Zábranský.

MS v hokeji 2023 servis iDNES.cz

Na dopoledním rozbruslení, kterého se zúčastnili jen náhradníci Šimon Hrubec, Ronald Knot a Filip Chlapík, zároveň prozradil, že Češi opět vyrazí do akce se sedmi obránci a třinácti útočníky.

Do sestavy se vrací David Tomášek, který figuruje ve čtvrté formaci vedle Michaela Špačka a Daniela Voženílka. Ostatní trojice i defenzivní dvojice zůstávají beze změn, na střídačce bude připravený Radan Lenc.

Potvrdily se i spekulace ohledně postu brankáře. Zábranský sice dopoledne nechtěl být před novináři konkrétní, ale už v závěrečné fázi základní skupiny naznačil, že důvěru dostane Karel Vejmelka.

Gólman Arizony nastupuje počtvrté na mistrovství. Chytal i proti Slovinsku, Norsku a Kanadě, vedl si velice solidně. Dnes navíc slaví sedmadvacáté narozeniny. „Nemyslím na to, ale výhra by byla pěkný dárek,“ připustil.

Češi se do Tampere přesunuli ve středu, několik hodin po příletu absolvovali společný trénink. Na čtvrté místo v tabulce je odsunuli Lotyši, působení v Rize uzavřeli porážkami se Švýcarskem (2:4) a Kanadou (1:3).

Odhodlání před klíčovým zápasem šampionátu ale v kabině rozhodně nechybí. „Prohry byly poučné, už je to pryč. Čeká nás sedmý zápas play off. Věříme, že tu budeme až do neděle,“ řekl Zábranský.