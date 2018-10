Chomutov získal první body. Do čela tabulky se vyšvihl Hradec Králové

TŘINEC/PRAHA Hokejisté Pirátů Chomutov poprvé v letošní sezóně bodovali, když si za svou první oběť vybrali Mladou Boleslav, kterou zdolali 3:2. Souboj loňského mistra extraligy s lídrem tabulky ovládla výsledkem 3:1 domácí Kometa.

Až ve svém sedmém utkání za Třinec si připsala letní posila Roberts Bukarts první branku. Jeho branka byla o to cennější, že padla v oslabení. Hostující Sparta mohla odpovědět zásluhou nájezdu Miroslava Formana, ten ale Hrubce neprostřelil. Ve druhé periodě se s brankami roztrhl pytel, nejprve napravil svou předchozí koncovku Forman, na toho ale dvakrát odpověděl domácí Marcinko.

Sparta si nechtěla nechat soupeře utéct a srovnala díky gólům Vrány a Buchteleho. To si nenechal líbit domácí Werek, jenže patnáct vteřin před koncem 2. třetiny srovnal na 4:4 sparťanský obránce Dvořák. A když ani ve třetí části nepadl gól, šlo se do prodloužení, ale ani to nerozhodlo. V nájezdech trefil bonusový bod pro Spartu Andrej Kudrna.

Zprava Jiří Polanský z Třince a Matěj Beran ze Sparty v pěstním souboji. Vpravo je čárový rozhodčí Jaromír Bryška.

Hráči Chomutova se před zápasem s Mladou Boleslaví nacházeli v nelehké situaci. Po osmi kolech neměli ani bod, a tak se kabina Pirátů nenacházela v dobré náladě. A ta se ještě zhoršila po zásahu boleslavského Žejdla. Severočeši ale ještě do pauzy srovnali, trefil se Knot.



Ve druhé části se brankově prosadili domácí Duda s Koblasou a rázem vedli chomutovští hokejisté 3:1. Do konce zápasu už padla jediná branka, a i když byla boleslavská, tak na body hostům nestačila. Piráti se tak radují z výhry 3:2 a prvních letošních bodů.

Hokejisté Vítkovic se v zápase na půdě Karlových Varů dostali rychle do vedení zásluhou Tybora, jenže domácí hráči zjevně nabrali v kabině druhý dech a ve druhé třetině otočili na 3:1, popořadě se o to zasloužili Tomáš Mikuš, Skuhravý a Beránek.



Ve třetí části opět skóroval Beránek, a i když za hosty snížil svou druhou brankou Tybor, do prázdné branky pečetil výhru domácích 5:2 Martin Kohout.



Šlágr kola se bezesporu hrál v Brně. Kometa, která ovládla poslední dva ročníky, přivítala Litvínov, překvapivého lídra tabulky. Verva vyhrála na jihu Moravy naposledy 5. února 2016. V tomto trendu nechtěli domácí přestat ani tentokráte, když hned v deváté minutě šli do vedení díky Janu Štencelovi.

Druhá třetina dlouho vypadala, že skončí bez branky, ale 3,2 vteřiny před koncem zvýšil na 2:0 Mallet. V závěrečné pasáži chtěl Litvínov alespoň snížit, ale jeho naděje zmrazil ranou od modré čáry Michal Barinka. Ač se o to domácí hodně snažili, tak čisté konto pro Karla Vejmelku nezařídili, protože se přesně trefil Jakub Černý. Tři body za výhru 3:1 ale zůstaly v Brně.



Hradec Králové nastoupil k utkání s Libercem po porážce v minulém kole, po které musel přepustit vedoucí příčku v tabulce Litvínovu. Utkání se brankově otevřelo až v jednatřicáté minutě zásluhou domácího Daniela Rákose. Ve třetí třetině padlo hned ve druhé minutě po jedné brance na každé straně, za domácí to byl Vincour, za hosty Bulíř. Hosté tlačili, a vyrovnání se dočkali 33 vteřin před koncem, opět skóroval Michal Bulíř.

V prodloužení po parádní akci rozhodl utkání domácí Petr Zámorský a připsal Hradci výhru 3:2 po prodloužení.



Na vhazovaní jsou útočníci Jan Hudeček (uprostřed) z Vítkovic a Václav Skuhravý z Karlových Varů. Vlevo akci sleduje karlovarský Adam Lapšanský.

Na Hané se představila Plzeň, která ale nebyla domácími přivítána tak, jak by si asi představovala. Přesilovku využil olomoucký Jaroměřský. O osm minut později se ale probrali i hostující hokejisté, srovnal nejproduktivnější hráč loňské sezóny Milan Gulaš. Do vedení se Hanáci dostali v osmé minutě druhé třetiny, to skóroval Ondrušek. Stav 2:1 trval až do času 59:56, v němž Zbyněk Irgl rozhodl o výhře domácích 3:1.



Už ve středu se předehrávalo utkání Zlín – Pardubice, v němž domácí díky čtyřem bodům Antonína Honejska zvítězili 6:1.