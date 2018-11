Chytil skóroval v NHL počtvrté v řadě, Rittich vychytal výhru

New York Devatenáctiletý útočník Filip Chytil skóroval v NHL ve čtvrtém utkání v řadě. Vítězným gólem v pondělí pomohl hokejistům New York Rangers k triumfu 2:1 nad Dallasem a stal se první hvězdou večera. Do klubové historie Rangers se zapsal jako první teenager, který se střelecky prosadil ve čtyřech zápasech za sebou. Brankář David Rittich přispěl 20 zákroky k úspěchu Calgary 7:2 proti Vegas a má pátou výhru v řadě.

Chytil vstřelil vítěznou trefu v NHL poprvé. „Po každém zápase se cítím mnohem jistější. Když jsem se v úvodních 17 utkáních střelecky neprosadil, chyběla mi sebedůvěra, ale po první brance se to zlepšilo. Teď vyhráváme a já týmu pomáhám góly,“ řekl Chytil, jehož si Rangers vybrali v prvním kole loňského draftu na 21. pozici.



Dallas šel do vedení ve 22. minutě po přesilovkové brance Tylera Seguina, ale Jimmy Vesey v polovině duelu vyrovnal. Nerozhodný stav zlomil Chytil v 45. minutě. Bek Brendan Smith ve středním pásmu překazil rozehrávku Stars, puku se ujal kroměřížský rodák, sjel si k pravému kruhu, využil zadáka Stars Joela Hanleyho jako clonu a střelou nad lapačku Antona Chudobina rozhodl o osmé výhře Rangers z posledních deseti utkání.

„Nechci se vymlouvat, ale bylo to pro mě trochu složité, protože jsem se pořádně nerozcvičil,“ řekl Chudobin, který od třetí části nahradil zraněného Bena Bishopa. „Pořád jel doleva, doprava. Myslel jsem si, že si nabruslí do středu, ale zůstal mi na levé straně a prostřelil mě,“ dodal mistr světa z roku 2014.

Přestože měl Chytil po 17 zápasech jen tři asistence, trenér David Quinn v něj neztratil důvěru. „Nečekal jsem, že se mu bude takhle dařit, rád bych řekl opak. Je nesmírně talentovaný. Věděl jsem, že jakmile skóruje, přidá další branky, ale netušil jsem, že se prosadí ve čtyřech utkáních po sobě,“ řekl americký kouč.

Kvalit českého mladíka si všimla i brankářská legenda Rangers Henrik Lundqvist. „Od začátku jsme věděli, že je mimořádně talentovaný. Nyní nám ukazuje, čeho je v rozhodujících momentech schopen. Hráči s takovými dovednostmi můžou být tím rozdílem ve spoustě zápasů,“ ocenil Chytila šestatřicetiletý Švéd, jenž zastavil 16 střel Stars.

Rittich si díky 24 zákrokům, kterými v předchozím souboji pomohl Flames porazit Edmonton 4:2, vysloužil opět důvěru. A v součtu se zápasem proti Vegas si účastník letošního mistrovství světa připsal z osmi startů sedm výher.

O triumfu nad Vegas rozhodlo Calgary už v úvodním dějství, které ovládlo 5:0. Golden Knights se prosadili až v závěrečné dvacetiminutovce za stavu 0:7. Na Ritticha nejdříve vyzrál tvrdou střelou od modré bek Nick Holden a po něm zblízka útočník Max Pacioretty. Po čtyřech bodech nasbírali Matthew Tkachuk (2+2) a Johnny Gaudreau (1+3).

Obránce Michal Kempný a forvard Jakub Vrána se asistencí v prodloužení podíleli na rozhodující trefě Larse Ellera, který Washingtonu zařídil vítězství 5:4 v Montrealu.