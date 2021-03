Cíl nesplněn. Kouč Růžička končí v Hradci Králové, čtvrtfinále vedení nestačilo

Hradec Králové Hokejisty extraligového Hradce Králové již nebude trénovat Vladimír Růžička, kterému po sezoně končí smlouva. Na střídačku se vrací jeho předchůdce Tomáš Martinec. Očekávanou změnu potvrdil pro web iSport.cz předseda představenstva východočeského klubu Miroslav Schön.

„Šlo o jednomyslné rozhodnutí,“ uvedl Schön po jednání klubového vedení.



Sedmapadesátiletý Růžička přišel do Hradce Králové v říjnu 2019, kdy doplnil Martince a utvořil s ním oficiálně rovnocennou dvojici hlavních trenérů. Pro aktuální sezonu bývalý reprezentační kouč převzal tým sám, nepodařilo se mu však splnit cíl v podobě postupu minimálně do semifinále. Mountfield skončil v základní části šestý, v předkole play off porazil Litvínov, ale ve čtvrtfinále nestačil na Liberec a prohrál hladce 0:4 na zápasy.

„Úkol byl jasný - dostat se do semifinále. Pro nás sezona skončila už ve čtvrtfinále, takže jsem úkol nesplnil. Každopádně jsem rád, že jsem mohl pracovat v klubu, jakým je Mountfield HK. Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, se kterými jsem tuhle sezonu působil. Od kolegů trenérů, přes vedoucího mužstva po celý management. Byla s nimi vynikající práce, podmínky jsme měli parádní. Pro mě to byla další obrovská zkušenost,“ uvedl Růžička na klubovém webu před dnešním rozhodnutím.

Sedmačtyřicetiletý Martinec zatím spojil celou svou trenérskou kariéru s Hradcem Králové, vedl mládež, působil jako asistent generálního manažera a v sezoně 2015/16 byl poprvé i asistentem hlavního trenéra u A týmu. Postupně spolupracoval s Peterem Draisaitlem, Vladimírem Kýhosem a Václavem Sýkorou. V roce 2018 byl oficiálně jmenován hlavním koučem, na začátku další sezony jej doplnil Růžička. V tomto ročníku byl šéftrenérem sportovního centra mládeže a vedle toho i asistentem u reprezentačního výběru do 18 let.