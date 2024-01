Že hraju špatně? Nesouhlasím, to je váš názor. Jiříček se pře s Columbusem

Český obránce prožívá složitý leden.

Poslední utkání v NHL odehrál před dvaceti dny na ledě Winnipegu. Blue Jackets prohráli vysoko 0:5, Jiříček však nebyl na ledě ani u jednoho obdrženého gólu.

Třikrát po sobě pak sledoval počínání svých spoluhráčů jen z tribuny, poté ho klub poslal na farmu.

„Řekli mi, že jsem poslední zápas nehrál dobře. Já odpověděl, že si to nemyslím, ale že to je jejich názor. Pak jsem vypadl ze sestavy. Přijdu si, jak kdybych měsíc nehrál hokej,“ rozpovídal se v rozhovoru pro server The Athletic.

Za záložní Cleveland Monsters stihl dvě utkání, třikrát asistoval, pak si ho trenéři z Columbusu vytáhli zpět nahoru. Ovšem jen proto, aby opět nechali dvacetiletého beka mimo sestavu. A tak putoval opět na farmu.

Obránce Columbusu David Jiříček

Zámořští novináři zmínili možnost, že by se Jiříček do Clevelandu odmítl dostavit, to však obránce popřel. „Velkou část měsíce jsem nehrál. V sobotu nastoupím. Co bude pak, to uvidíme,“ pronesl.

Jiříček skutečně utkání odehrál, prohru 2:3 s farmou New York Rangers neodvrátil.

„Kluci v Clevelandu jsou super, trenéři jsou také skvělí. Baví mě tu hrát, protože dost vyhráváme. Ale stejně, tohle není to, co chci,“ podotkl.

Český bek si vyzkoušel v posledních týdnech i nejhorší scénář, který ho mohl potkat. Sice figurovat u týmu v NHL, ale nehrát zápasy. To ve vývoji mladému hráči škodí nejvíc.

A ví to i v Columbusu, proto se rozhodli dopřát Jiříčkovi nějaký čas v AHL.

„Vidíme v Davidovi ohromný potenciál. Musí hrát v zápasech hodně minut. Musí být na přesilovce, ve vypjatých situacích. Snažíme se z něj vybudovat všestranného obránce, který bude nastupovat proti nejlepším hráčům soupeře. A nejlepší cesta, jak toho dosáhnout, je poslat ho do AHL,“ domnívá se trenér Pascal Vincent.

Jenže Jiříček by nejradši všechno hned. Cítí se připraven. „Vidím, že hráči ze stejného draftu do NHL, třeba Šimon Nemec v New Jersey nebo Kevin Korchinski v Chicagu, dostávají šanci na přesilovkách, mají velké herní vytížení. Samozřejmě hrají v jiných týmech než já, takže i situace je jiná, ale můžu se s nimi porovnávat. A já jen chci také dostat takovou šanci,“ přeje si.

Jiříček tráví v průměru na ledě 14 minut a 47 vteřin, což ho řadí až na desáté místo mezi obránci Columbusu. Nenastupuje v přesilovkách ani oslabeních, přednost dostávají starší.

Obránce Columbusu David Jiříček kontroluje puk během zápasu proti New Jersey.

Proto Vincent ocení Jiříčkův čas na farmě, byť například generální manažer klubu Jarmo Kekäläinen zmínil odlišnou myšlenku. „Měli jsme pocit, že i když nenaskočí ihned ve všech různých rolích, ve kterých by pravděpodobně hrál v budoucnosti, bude pro jeho vývoj nejlepší, když bude nastupovat proti hráčům v NHL a i s nimi trénovat,“ řekl.

„Už předvedl, že dokáže být v NHL velmi dobrý. S pukem se mu daří, jen se potřebuje zlepšit v bránění. A to se potřebuje naučit v NHL, ale pokud by seděl na tribuně, musíme ho poslat na farmu, aby hrál,“ dodal.

Což se také nakonec stalo, záhy si Jiříček veřejně postěžoval. Nebývá zvykem, že by mladí hráči takto o své nespokojenosti promluvili.

Povede to k jeho vyslyšení a organizace mu skutečně dopřeje lepší herní vytížení, nebo mu to naopak uškodí a možná trochu natruc nechá klub po zbytek ročníku na farmě? Nebo přijde výměna?

„Doufám, že za měsíc bude hrát tak dobře, že zkrátka nebude možnost držet ho mimo sestavu,“ nastínil Kekäläinen nejlepší možné řešení.