Nejlepším bekem na draftu NHL není, ale Jiříček nesmutnil: Jdu za Voráčkem a Svozilem

Jiříček je hned vyjmenoval. „Však se potkám se Stanislavem Svozilem!“ připomněl fakt, že klub jeho o rok staršího, výborného kamaráda draftoval loni ze 69. místa. „Snad si spolu jednou zahrajeme v NHL.“

„Šílené také je, že v klubu působí Jake Voráček. V Česku ho lidé mají za legendu, vyhrál v roce 2010 mistrovství světa. Velký idol!“ liboval si.

„A taky tu je klubový skaut Milan Tichý, který stejně jako já pochází z Plzně.“

Jiříček úsměvy nešetřil. Zasmál se i se šéfem ligy Garym Bettmanem, když za ním došel poté, co jeho jméno vyřkl finský manažer Jarmo Kekäläinen. Objímal se se členy rodiny i funkcionáři klubu.

„Velký, silný obránce s citem a dobrým čtením hry. S pukem se rozhoduje rychle a správně,“ hodnotili českou naději komentátoři americké televize ESPN. Měl by podle nich zapracovat na bruslení.

Sám o sobě český bek řekl: „Mou velkou předností je ofenzivní pásmo. Mám dobrou střelu.

David Jiříček na draftu:

Fanoušci NHL v dalších letech mohou sledovat, zda ji má lepší než slovenský konkurent Šimon Nemec. Protože jedním z ústředních témat letošního draftu - kromě souboje o jedničku, který vyhrál slovenský křídelník Juraj Slafkovský - byla virtuální přetahovaná o nejvýše vybraného obránce.

Slovenský hokej v noci na pátek zažil triumfální noc. Po Slafkovském hned z druhého místa sáhli New Jersey Devils právě po Nemcovi, na Jiříčka přišla řada při šesté volbě.

Přitom zahraniční expert na mládežnický hokej Corey Pronman z webu The Athletic tipoval, že beci půjdou přesně v opačném pořadí. Jiříček do New Jersey, Nemec do Columbusu. Devils podle Pronmana nakonec sáhli po obránci, který má lepší rozehrávku.

„O pořadí to ale úplně není. Nejvíce se na nás bude koukat tak za pět až deset let. Až pak bude důležité, kdo z nás je nejlepší,“ věděl Jiříček ještě před draftem.

A jak moc je šesté místo na draftu významné? Český hokej měl jen tři významnější úspěchy mezi obránci. V roce 1992 sáhli Tampa Bay Lightning po Romanu Hamrlíkovi rovnou z prvního místa. Rostislav Klesla šel v roce 2000 jako čtvrtý do Columbusu a Petr Svoboda v roce 1984 jako pátý do Montrealu.

Kromě toho Jiříček vyrovnal nejlepší výsledek českého hokejisty za posledních 22 let: stejně jako on šli ze šestého místa útočníci Milan Michálek (2003), Pavel Zacha (2015) a Filip Zadina (2018).

Další týdny ukážou, co na Jiříčka čeká příští sezonu.

„Možností je více, aktuálně tři - NHL, AHL a Plzeň. Ale NHL je samozřejmě dost nepravděpodobná,“ řekl český bek před draftem.

Blue Jackets na svých stránkách okamžitě po draftu napsali: „Dalo by se očekávat, že bude pokračovat v Plzni, nicméně v určitou dobu bude potřeba vymyslet přesun do kvalitnější evropské soutěže, či do Severní Ameriky. Klub ale věří, že spíš dříve než později z něho vyroste dominantní hráč, jenž zvládne velkou porci minut na ledě.“

Jiříček završil povedené jaro. Sezona přitom mohla skončit fatálně. Na přelomu roku si hned v prvním zápase na mistrovství světa juniorů do 20 let poranil koleno a musel na operaci.

Do extraligy už nezasáhl, zato si vybojoval pozvánku na mistrovství světa dospělých, což mu v květnu vyneslo bronzovou medaili, byť většinu zápasů proseděl na tribuně.

Podívejte se, jak si Jiříček užil draft do NHL: