K smíchu! zlobí se Krejčí na rozhodčí, ale i na tým: Báli jsme se hrát, nechtěli jsme puk

V čem byli Kanaďané lepší?

Škoda, že na konci první třetiny srovnali. Pak dali dva góly z přesilovek a už to bylo těžké.

Úvodní třetinu jste přitom zvládli dobře.

Každý se musí sám podívat do zrcadla, proti Spojeným státům o bronz musíme předvést úplně jiný výkon. Medaili jsme neudělali hodně dlouho, byla by to hezká náplast. Ale tolik chyb, co jsme udělali... My musíme chtít hrát s pukem. Nevím, prostě to tam tentokrát nebylo.

Vázla rozehrávka?

V první třetině ne, ale pak jsme se báli hrát. Jen jsme odhazovali puk, což takhle nejde.

Padla po vyrovnání na tým deka?

Myslím, že první třetina byla opravdu solidní. Bohužel. Dali góly z přesilovek, které by v NHL vůbec nepískli. Musíme to brát, jak to je.

Narážíte na vyloučení vás a Pastrňáka?

Řeknu to anglicky. Je to joke (vtip, k smíchu), co tam nějací lidi (rozhodčí) předvedli. Polovina těch faulů by v NHL nebyla.

Co potřebujete pro utkání o bronz zlepšit?

Musíme chtít hrát. To jsme dnes vůbec nechtěli. Jen první třetinu, což nestačí. Jestli do zápasu přijedeme jako proti Kanadě, můžeme odjet hned.

Bránila Kanada vaše přesilovky lépe než Němci ve čtvrtfinále?

Měli jsme tři přesilovky (jednou sudí trestali za 2+2), ne? Dali jsme jednu, to je pořád dobré. Bohužel i oni dali z těch přesilovek. A ty rozhodují. Dokázalo to čtvrtfinále a teď i semifinále. Musíme na nich zapracovat a hlavně na oslabení.

Byla Kanada důraznější?

Neznám Kanadu, která by nebyla důraznější. My jsme ale prostě přestali hrát, nechtěli jsme puk.