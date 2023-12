Nečekané rozhodnutí. Krejčí ukončil kariéru, MS v Praze bude bez něj

Připravujeme podrobnosti...

„David k rozhodnutí došel po konzultaci s lékařem. Zranění v dolní polovině tela ho limitují natolik, že se nemůže ani dostat do pořádného tréninku a zátěže,“ stojí v prohlášení agentury.

Vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 v dresu Bostonu v této sezoně nikde nehrál. V létě uvedl, že uvažuje o pozdějším návratu na led, aby se mohl případně představit na květnovém mistrovství světa v Praze.

Odchovanec Olomouce v srpnu ohlásil odchod z NHL, v níž odehrál 16 sezon za Boston. Lákal ho ale start na domácím MS a zvažoval, že by hrál v Evropě. Sezonu 2021/22 strávil v extralize v dresu Olomouce.

„Mistrovství v Praze mě láká. Na druhou stranu převažují i jiné věci. Zranění, zdraví. Všechno to mám na váze a je to nahoru, dolů. Uvidíme,“ řekl Krejčí na červnovém slavnostním vyhlášení Zlaté hokejky s tím, že zvažuje několik variant. „Myslím si, že na 99 procent nikde nezačnu sezonu. V NHL, v Čechách, v Evropě, nikde. Jestli mi potrvá rozhodnout se do Vánoc, tak to bude trvat do Vánoc,“ uvedl.

Spekulovalo se o tom, že by mohl v Česku hrát za Olomouc, Třinec nebo Pardubice. Nakonec už se ale ani v extralize neobjeví. V NHL odehrál 1032 zápasů s bilancí l 231 branek a 555 asistencí. Dalších 160 utkání absolvoval v play off, kde nastřílel 43 gólů a přidal 85 asistencí. S Bostonem rodák ze Šternberka vedle zisku Stanleyova poháru ještě dvakrát postoupil do finále.

V dresu národního týmu Krejčí získal dvakrát bronz na mistrovství světa, třikrát se představil na olympijských hrách.