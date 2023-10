Nejdřív paráda, potom šťastná lest. Pastrňák při svém milníku zase bavil NHL

Pastrňák nejprve křižnou nahrávkou přes útočné pásmo vybídl v přesilovce Brada Marchanda, který ještě našel na brankovišti Pavla Zachu.

Bruins od jedenácté minuty vedli, za stavu 2:1 se ke slovu výrazněji přihlásil Pastrňák, mimochodem hrající 600. zápas v NHL.

Ujížděl sám na finského brankáře Villeho Hussa, když ho do rukavice sekl vracející se Jake Wallman. Rozhodčí správně nařídil trestné střílení. A v takových situacích Pastrňák vyniká snad ze všech nejvíc.

Přibrzdil si, zamíchal pukem i rameny a rychlou střelou přímo pod horní tyč překonal kymácejícího se Hussa.

Z nájezdu ze hry se český střelec prosadil v aktuální sezoně už podruhé, ve druhém zápase to schytal jiný Fin v brance, nashvillský Juuse Saros, jenž nedosáhl na pumelici přímo do horního růžku.

„Chtěl jsem udělat něco jiného než minule. Vyšlo to,“ prohodil Pastrňák.

„V NHL je těžké být nečitelný a mít dostatečné množství variant, ale on přesně tohle zvládá. Jakmile má puk na hokejce, dokáže naopak sám skvěle číst pohyby gólmanů. To z něj dělá světového hráče,“ pochválil exekutora gólman Bruins Jeremy Swayman.

Navíc tím Pastrňák proti Detroitu neskončil. Trochu netradičně se objevil na ledě při defenzivní činnosti, kdy musel bránit detroitskou hru bez brankáře.

David Pastrňák překonává v nájezdu brankáře Red Wings Villeho Hussoa.

V mezikruží v obranném pásmu zastavil nepovedenou přihrávku soupeře. Nezmatkoval, nehodil puk vší silou přes celé kluziště. Počkal si, kotouč poslal do mantinelu pod tak přesným úhlem, že od něj zamířil přímo do prázdné branky.

Komentátor označil gól jako za billiárový. „Tak proto se mě kluci hned ptali, jestli jdu dneska na kulečník!“ vtipkoval po zápase Pastrňák. „A upřímně, v kulečníku nejsem vůbec dobrý. Jsem hrozný,“ smál se.

Sám však přiznal, že takto situaci původně vůbec nezamýšlel. „Abych pravdu řekl, jen jsem chtěl dostat puk z našeho pásma. Už jsem v něm byl dlouho, byl jsem vyčerpaný, hlavně jsem chtěl pustit na led někoho svěžejšího. Nabralo to rychlost o mantinel, za mě šťastný odraz.“

Pastrňák v noci opět dokázal, že se mu daří i po odchodu letitých parťáků Krejčího s Bergeronem. V osmi zápasech vstřelil osm branek, na dalších pět nahrál. S přehledem vládne týmové produktivitě, v celé lize mu pak patří třetí příčka.

Řadí se tak k největším hvězdám světového hokeje, které excelují, ačkoliv jim soupeři věnují zvýšenou péči. „Mám to rád. Nutí mě to makat a hledat další cesty, jak skórovat,“ odvětil Pastrňák.

Boston výhrou nad Detroitem odčinil porážku z posledního zápasu, kdy na domácím ledě nestačil v prodloužení na Anaheim, přestože ještě dvě minuty před koncem vedl o dva góly.

„Minule jsme přišli o náskok i celý zápas, teď jsme to dotáhli do vítězného konce. Na každém bodu záleží, protože rok co rok vidíte, že se někdo do play off nakonec nedostane o pár bodů. Zvlášť v divizním zápase se hraje o čtyři body, klademe na to větší důraz,“ přiznal.

Bruins bodovali na úvod sezony v osmém utkání za sebou, čímž vyrovnali rekord organizace ze sezony 1937/38. Vedou Východní konferenci, přesto by jistě dominanci v základní části vyměnili za úspěch ve Stanley Cupu. Minulá sezona je toho jasným důkazem.