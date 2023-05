Pastrňák hrál zraněný, naděje na MS se tenčí. Jalonen: Takový je život

Ve středu měl při brněnském kempu vystoupit generální manažer reprezentace Martin Havlát a promluvit o Pastrňákovi i případných dalších posilách ze zámoří.

Jenže vedení národního týmu setkání s ním odložilo na čtvrteční ráno, až bude mít Havlát kompletní informace o všech dostupných hráčích z NHL. „Martin dorazil z Ameriky v úterý, dál je v kontaktu s hráči,“ pravil neurčitě reprezentační kouč Kari Jalonen.

Jaký má názor, že se nad Pastrňákovou účastí podle dostupných zpráv smráká? A jak je nepříjemné, že stále nemá oficiální výstup ze zámoří? Jalonen jen pokrčil rameny: „Takový je život. Žijeme den po dni. A každý nový den jsme chytřejší.“

Kromě Pastrňáka mohl v nejbližších dnech vítat teoreticky celou bostonskou enklávu. Na soupisce vyřazeného favorita NHL figuruje hned šestice Čechů, jenže ani s jejich účastí v Rize to nevypadá slavně.

Centr David Krejčí musel vynechat kvůli potížím s loktem tři zápasy v play off, další útočníci Tomáš Nosek a Jakub Lauko zase nemají na příští sezonu platné smlouvy v NHL.

Zůstává tak jen Pavel Zacha, který však v seniorské reprezentaci nikdy nehrál, a obránce Jakub Zbořil. Jenže zrovna ten toho v sezoně NHL příliš neodehrál a reprezentační trenéři by si jej museli nejprve proklepnout.

„Se zraněním jsem se smířil“

Čeští fandové nejvíc vzhlíží k rozhodnutí hvězdného Pastrňáka. Jenže i on z Bostonu po vyřazení vzkázal, že jej podobně jako kolegu Krejčího trápily zdravotní problémy, konkrétně poraněné rameno.

„Byl jsem zdravý celý rok. A pak přijde první zápas play off, první střídání a hned se zraním,“ smutnil po vypadnutí český střelec.

Zranění tak zřejmě vysvětluje jeho nepovedený vstup do vyřazovacích bojů. Proti Floridě se bodově i herně dlouho trápil, v prvních pěti zápasech přispěl jen dvěma brankami.

Až v duelu číslo šest a sedm opět úřadoval, jeho tři góly však nestačily ani k jedné výhře. Právě ta by poslala Bruins do druhého kola Stanley Cupu.

„A na něj bych už byl stoprocentně fit. O to víc mě to mrzí. Se zraněním jsem se pak smířil a zase jsem byl schopný hrát lépe,“ prohlásil. „Ale samozřejmě, v našem sportu nemůžete být pořád zdravý. Ale je strašně nepříjemné, když nemůžete hrát na sto procent, nejlépe, jak umíte. Ke všemu po sezoně, kterou jsem měl. Vím, co dokážu, když jsem zdravý.“

Útočník Bostonu David Pastrňák se raduje ze své trefy proti Floridě.

Nejen Boston, který překonával rekordy základní části NHL a dokonce posbíral nejvíce bodů v historii, ale také Pastrňák prožil nejlepší ročník v kariéře.

Poprvé se přehoupl přes hranici sta bodů, zastavil se až na čísle 113. Jen fenomenální duo Connor McDavid - Leon Draisaitl ho dokázalo trumfnout. Pastrňák navíc nasázel 61 gólů, také v asistencích si vylepšil osobní maximum.

Už v týdnu iDNES Premium informoval, že u Pastrňáka v rozhodování o startu na šampionátu může hrát roli profesní únava, významná událost v soukromém životě a vysoká pojistka, kterou by musel svaz za jeho přítomnost uhradit.

Češi hledají složení lajn i přesilovek

Ještě bez dalších zámořských posil vstoupí Češi ve čtvrtek do posledního turnaje Euro Hockey Tour v Brně. Od 18.20 vyzvou Finy.

„Všichni jsme rádi, že máme tenhle týden dobrou přípravu. Jsme připravení na naše poslední tři zápasy. Úroveň se oproti duelům s Rakouskem zvýší, což je pro nás pozitivní,“ pověděl Jalonen. „Finové změnili ve výběru třináct hráčů, začínají vybírat tým pro mistrovství světa. Bude to pro nás dobrý test. Mezi zápasy změníme sestavu, každý z reprezentantů dostane minimálně jednu šanci se ukázat.“

Do brněnské generálky zasáhnou i nově povolaní hráči - bek Jakub Jeřábek s útočníkem Danielem Voženílkem, kteří se k reprezentaci připojili mistrovských oslavách Třince.

„I oni dostanou jeden, nebo dva zápasy. Víc slíbit nemůžu,“ naznačil reprezentační kouč. „Pořád je čas zkoušet. Asistent Martin Erat bude chtít zkusit trochu jiné složení přesilovek. A my dál budeme hledat vhodné poskládání formací.“

Do nich by mohli brzy zakomponovat i Filipa Chytila, jehož New York Rangers vypadli v 1. kole Stanley Cupu s New Jersey Devils. O šampionát projevil zájem.

Jenže mladý centr patří do skupiny hráčů z NHL, o kterých se oficiálně ve středu nehovořilo.

Čeká se na rozřešení. Na Havláta. Na čtvrtek.

A mistrovství světa startuje příští pátek.