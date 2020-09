Devatenáct nakažených. Vítkovice míří do karantény, zmeškají nejen utkání s Litvínovem

Ostrava Testy potvrdily koronavirus u 17 hokejistů Vítkovic a dvou trenérů. Celý tým musí do karantény a po dnešním odloženém utkání prvního kola extraligy s Litvínovem zmešká i další zápasy.

„Klub intenzivně řeší společně s Krajskou hygienickou stanicí Ostrava i s řídícími orgány Tipsport extraligy nastalou situaci a další postup,“ uvedl ostravský celek na svém webu.



Nejbližší zápasy měly Vítkovice sehrát v neděli v Hradci Králové a příští pátek v Třinci. Odkládá se tak i představení zvučné vítkovické posily obránce Romana Poláka, který se vrátil do extraligy po letech v NHL.



Někteří ze svěřenců kouče Mojmíra Trličíka si v úterý a ve středu stěžovali na zvýšenou únavu, bolest kloubů a měli zvýšenou teplotu. Celé mužstvo včetně trenérů proto ve středu podstoupilo testy na covid-19 a dnes večer se ukázalo, že nemoc postihla většinu týmu.

Odložené zápasy musí kluby sehrát do 40 dní, jinak bude případně o osudu duelů rozhodovat sportovně-technická komise. Pokud by se nestihla sehrát všechna utkání v základní části, může v tabulce rozhodovat bodový průměr. Podmínkou postupu do předkola a play off je absolvování alespoň poloviny zápasů dlouhodobé části.