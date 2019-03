VIDEO: Divoký den Prospala. Stříkal vodu na fanoušky Havířova a byl vykázán na tribunu

havířov Dvojnásobný mistr světa Václav Prospal zažil v neděli náročný den. Jeho České Budějovice prohrávaly v šestém zápase čtvrtfinále play off Chance ligy na ledě Havířova 0:1, navíc musel v 17. minutě opustit střídačku. Trenér Motoru totiž lil z flašky vodu na fanoušky Havířova a byl vyloučen do konce utkání. Přesto tím nastartoval svůj tým k obratu a po výhře 4:1 a stavu 4:2 na zápasy postoupil Motor do semifinále.

V 17. minutě museli pořadatelé škrábat krev z ledu poté, co budějovický obránce Žiga Pavlin narazil havířovského útočníka Tomáše Gřeše na mantinel.

Domácí fanoušci navíc rozběsnilo, že rozhodčí zákrok neposoudili jako faul a Pavlina nevyloučili.

Diváci za střídačkou proto házeli na střídačku hostí kelímky s pivem, navíc častovali právě Prospala vulgárními nadávkami.

Emotivní kouč Motoru proto ztratil nervy a na fanoušky začal stříkat vodu z láhve.

Rozhodčí na to zareagovali tím, že udělili Prospalovi trest do konce zápasu a budějovický trenér tak dokoukal zápas na tribuně.

Vyburcoval tím však především své svěřence, kteří zápas otočili a po výhře 4:1 mohou sledovat, zda se jim v semifinále postaví Vsetín či Kladno.

„Havířov měl výborný vstup do utkání, ale v závěru třetiny se nám podařilo srovnat a pak zápas otočit. Musím pochválit hráče, jak zvládli ten tlak a otočili vývoj utkání,“ uvedl po zápase Prospal.

„Dnešní výhra proti výborně hrajícímu soupeři, stejně jako v celé sérii, je pro nás nesmírně cenná. Věděli jsme, že jsme sice mírným favoritem, ale proti výbornému týmu Havířova to bylo opravdu těžké. O to více jsme rádi, že jsme to zvládli a postoupili,“ dodal kouč Budějovic.