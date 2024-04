Kuriozita v pravidlech. Dva hokejisté mohou „oslavit“ titul i v případě prohry

Původ neobvyklé perličky se vztahuje k 19. lednu. Právě ten den Pardubice s Třincem hlásí, že si mezi sebou vyměnily útočníky Ciencialu a Richarda Pánika, který zamířil na východ Čech.

Málokdy vídaný trejd mezi dvěma silnými týmy, z nichž se nakonec vyklubali i finalisté, přináší ale ještě vzácnější důsledek.

V souladu s bodem 3.32 extraligového herního řádu Ciencialovo jméno patří na trofej pro vítěze play off. Pro každý z klubů z jiného důvodu.

„Pouze trenéři, dále ti hráči, kteří za vítězný klub nastoupili ve finálovém kole, a dále hráči, kteří za příslušný klub sehráli v sezoně 2023/2024 v Tipsport ELH minimálně 50 % utkání, přičemž u brankářů se za odehrané utkání považuje i takové, v němž byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj fakticky zasáhl, mají právo na to, aby jejich jméno bylo uvedeno na Masarykově poháru,“ stojí v řádu.

Cienciala naskočil v dresu Ocelářů ve finále hned v prvním utkání, v němž jeho tým na východě Čech vyválčil vítězství 2:1. Zde tedy splňuje první z podmínek.

V Pardubicích předtím během sezony absolvoval 34 extraligových utkání. A Dynamo dosud v ročníku odehrálo 61 klání – 52 v základní části a devět v play off. I kdyby se finálová série protáhla na sedm zápasů a Východočeši uzavřeli nejvyšší českou soutěž s 68 duely, Cienciala by z nich pořád odehrál nutných 50 procent. Nejtěsnějším možným způsobem by tak vyhověl i druhé podmínce.

Pardubický útočník Richard Pánik oslavuje vstřelenou branku.

Na rozdíl od soupeře Pánika, který by k jistotě zapsání vlastního jména na pohár potřeboval, aby poslední série skončila do šesti zápasů. V Třinci sice zvládl hned 36 střetnutí, Oceláři by se ale v případě dalšího sedmizápasového maratonu dostali na 73 utkání. 50procentní hranici by tak slovenský forvard nepřekonal.

Ještě jste se neztratili?

Máte náš obdiv, jelikož jde o komplikovanou záležitost se spoustou proměnných. Ale vyhráno ještě zdaleka nemáte.

„Řídíme se herním řádem, takže hráči nárok na uvedení jména na trofeji teoreticky mají, ale prakticky nedává smysl, aby dostávali dvě medaile, když ve finálové sérii budou na druhé straně,“ upřesnil pro iDNES šéf extraligy Martin Loukota.

S tím souvisí podobný příklad z minulé sezony. Brankář Jan Růžička ji začal v Hradci Králové a na konci ledna odešel hostovat do konkurenčních Pardubic, které potřebovaly posílit gólmanský post kvůli zdravotním problémům Dominika Frodla. Odchytal však jediné utkání, dalších sedm strávil na střídačce, nastoupil i za pardubické béčko a extraligové play off sledoval pouze z tribuny. Dynamo nakonec skončilo třetí, Hradec druhý.

Brankář Jan Růžička v dresu Hradce.

Už po sezoně se řešilo, zda by mohl Růžička získat jak stříbro, tak bronz. „Žádnou z medailí jsem nedostal, ani jsem se po nich nesháněl,“ řekl pro iDNES. Nicméně mohl, za Hradec totiž absolvoval 42 zápasů, tedy víc než půlku všech v sezoně, což pro udělení cenného kovu stačí.

V případě finálové porážky by stejný krok mohli zvážit také Cienciala a za dříve zmiňovaných okolností i Pánik, ale nedá se předpokládat, že by tak učinili.

Spíš než kvůli raritě v pravidlech hodlají nejcennější kov získat díky výkonům na ledě.