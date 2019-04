Fantastický Jágr. Čtyřmi góly pomohl Kladnu proti Budějovicím do extraligy

Budějovice Hokejisté Kladna vyhráli v 10. kole baráže o extraligu v Českých Budějovicích 4:2 a slaví návrat do nejvyšší soutěže po pěti letech. Čtyřgólovým představením zařídil vítězství sedmačtyřicetiletý majitel Rytířů Jaromír Jágr, který se hattrickem do 25. minuty postaral o vedení 3:0 a pak ještě upravil dvě sekundy před koncem druhého dějství na 4:2.

10. kolo baráže o hokejovou extraligu: ČEZ Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 2:4 (0:2, 2:2, 0:0) Branky a nahrávky: 30. Z. Doležal, 38. M. Beránek (Z. Doležal, Bradley) - 6. Jágr (Zikmund), 9. Jágr (Plekanec), 25. Jágr (B. Nash, Plekanec), 40. Jágr (Zikmund, B. Nash). Rozhodčí: Lacina, R. Svoboda - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:3, navíc M. Beránek (České Budějovice) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 6421 (vyprodáno). Sestavy: České Budějovice: Strmeň (41. Kváča) - M. Jandus, Vydarený, Plášil, V. Doktor, V. Prospal ml., Babka, Kachyňa - Z. Doležal, Gilbert, M. Novák - J. Doktor, Dančišin, M. Beránek - P. Novák, Bradley, Šimánek - M. Heřman, R. Přikryl, M. Čermák. Trenéři: V. Prospal st., Totter a S. Hrubec. Kladno: Cikánek - J. Říha, Zelingr, B. Nash, Zajíc, A. Lakos, P. Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, J. Strnad - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Kladno, šestinásobný mistr ještě z éry Československa, sestoupil do první ligy v roce 2014 a od té doby Rytíři bojovali o návrat marně. Loni se dostali poprvé od pádu do druhé nejvyšší soutěže do baráže a neuspěli. Letos tým posílený o hvězdy Jágra a Tomáše Plekance už slaví. Z extraligy naopak sestupuje Chomutov.

Motor, který už v neděli v Kladně hrál bez naděje na postup, nastoupil i s devatenáctiletým obráncem Vojtěchem Doktorem, který si odbyl soutěžní premiéru v A-týmu.

Úvod se hrál bez větších šanci, ale v šesté minutě šel pykat na dvě plus deset minut domácí Martin Beránek a v početní výhodě zahájil Jágr své střelecké představení. Po Zikmundově přihrávce zamířil z pravého kruhu přesně k protější tyči mimo dosah gólmana Strmeně.

Za necelé tři minuty se prosadil Jágr znovu. Tentokrát mu nabil na levý kruh Plekanec a třetí nejlepší kanonýr v historii NHL střelou příklepem prostřelil českobudějovického gólmana. Pokusy Motoru spolehlivě chytal Cikánek a odolal i při Plekancově trestu.

V 25. minutě usměrnil Nashovu přihrávku do branky domácích opět Jágr a dosáhl na první hattrick od 3. ledna 2015, kdy se prosadil za New Jersey proti Philadelphii.

V polovině utkání po vyloučeních Vampoly a Lakose domácí v přesilovce pěti proti třem poprvé v utkání překonali Cikánka. Plekanec nedokázal vyhodit puk a Doležal z levého kruhu zamířil přesně. V 38. minutě se po Doležalově střele prosadil z dorážky Martin Beránek a bylo to jen o gól.

Jaromír Jágr v zápase baráže

Jenže ještě před druhou pauzou se prosadil opět Jágr. Po kombinaci Zikmunda a Plekance ještě druhý nejproduktivnější hráč historie NHL a třetí nejlepší střelec Strmeně neprostřelil. Povedlo se mu to ale dvě sekundy před koncem druhé části z pravého kruhu, což si sudí Lacina s Ronamem Svobodou prověřili u videorozhodčího.

Do poslední třetiny nahradil Strmeně Kváča, který musel ve 44. minutě krýt další Jágrovu šanci po spolupráci s Plekancem. Vykřesat naději Jihočechům na zvrat v utkání se pokoušel hned třemi pokusy Gilbert, ale neuspěl.