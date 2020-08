Fantastičtí, nebezpeční. Češi v dresu Bostonu dominovali, Kaše ohromil

Ústřední postavy bostonského vítězství: Češi. „Ondřej Kaše byl fantastický, s Davidem Krejčím tvoří ohromně nebezpečný útok. A David Pastrňák? Nádhera,“ chválí je kouč Bruce Cassidy po středečním úspěchu Bruins 4:3 ve druhém prodloužení nad hokejisty Carolina Hurricanes. Jeho trenérský protějšek naopak zuřil, za kritiku rozhodčích dostal Rod Brind’Amour pokutu 25 tisíc dolarů.

Po třech prohrách ve skupině o nasazení to s Bruins vypadalo bídně, útok nefungoval, nikdo nezářil. Zato Carolina smázla v rozšířeném play off NY Rangers 3:0 na zápasy a s českým brankářem Petrem Mrázkem nastupovala proti soupeři sebevědomá.

„Jenže věci se v play off mění ohromně rychle,“ glosoval úvodní výhru David Krejčí. „Jak se to říká, nikdy nebuďte moc nahoře ani dole, napravte chyby, hledejte pozitiva.“



Bostonu se to dařilo. V první třetině se prosadil poprvé David Pastrňák po nahrávce Brada Marchanda před brankoviště. Český útočník vyrovnával i díky tomu, že obránce Jacob Slavin stál k nahrávce zády a blížící se puk vůbec neviděl.

„Kluky jsme hlavně motivovali. Není správný čas na to, abychom jim spílali,“ řekl klidný trenér Cassidy.



To jeho protějšek u Hurricanes zuřil - kvůli gólové situaci ve druhé třetině.

Mrázek nejdříve pokryl puk lapačkou na ledě, jenže útočník Bostonu Nick Ritchie mu ho vypíchl a nasměroval k Charliemu Coylovi, který se trefil do odkryté brány.

Poněvadž rozhodčí nepískli (přehlédli?) nedovolené bránění, kouč Brind’Amour využil trenérské výzvy a rozhodl se posoudit, zda situaci nepředcházela nahrávka rukou. Podle sudích možnost nahrávky rukou vymazal fakt, že Mrázek puk následně pokryl. Paradoxně tak jindy nedovolené vypíchnutí puku z lapačky brankáře napomohlo k tomu, že rozhodčí gól uznali.

„To je přesně důvod, proč je v tomhle ohledu liga směšná. Viděli jsme trestný čin! Rozhodčí mi ani nebyli schopní říct, co pískli. Řekli mi, ať si vyberu, co chci prozkoumat, to jsem si mohl hodit mincí. Vůbec to nedává smysl. Sice jsme nebyli lepším týmem, ale jak by zápas třeba dopadl, kdyby tenhle gól neuznali, jak měli?“ čílil se Brind’Amour.

Za svá slova dostal od ligy pokutu 25 tisíc dolarů a další pokuta mu hrozí, pokud něco z toho zopakuje.

Rozhodčí navíc Carolinu potrestali dvouminutovým trestem za chybně využitou trenérskou výzvu.



Přesilovou hru ale Bruins zkazili. Konkrétně Pastrňák, jehož nahrávku u modré čáry vystihl Brock McGinn a v oslabení rychle srovnal.

Ještě než svou chybu Pastrňák napravil, činili se jeho čeští spoluhráči. V úvodu třetí třetiny dal gól Krejčí po pokusu Ondřeje Kašeho.

„Pokud bude hrát jejich útok (Krejčí, Kaše, DeBrusk) stejně dobře každý zápas, budeme ohromně nebezpeční. Nebudu lhát, byl bych za to vážně rád, protože Kaše byl fantastický. Celý zápas byl na puku, hrál výborně. Dokonce to byl možná náš nejnebezpečnější útok. Kdybyste se zeptali hokejistů Caroliny, asi by vám řekli, že proti nim se hrálo vážně špatně,“ nešetřil chválou kouč Bostonu Cassidy.



„Ano, i mě Kaše ohromil,“ souhlasil spoluhráč Charlie Coyle. „Neměl to jednoduché, přišel v průběhu sezony, moc toho s námi nenahrál, pak se objevila pandemie... Je vidět, že Ondřej maká.“



Carolina na Krejčího gól ještě zareagovala a poslala zápas do prodloužení.

V druhém nastavení pak rozhodl Patrice Bergeron po skvělé nahrávce Pastrňáka z levé strany na pravou. Byť je potřeba říct, že Mrázek soupeři dost pomohl. Když se přesouval, zřejmě zabral víc, než měl, a vyjel z brány.

„Když prohrajete takový zápas, chcete ho co nejdřív hodit za hlavu. Nebudeme se v tom patlat. Vrátíme se,“ řekl po zápase kouč Caroliny Brind’Amour.



Odveta na programu v pátek od dvou hodin v noci středoevropského času, Boston zatím vede sérii 1:0 na zápasy.