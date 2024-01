Pro Chytila z New York Rangers sezona skončila, nezotavil se po zranění

„Nejvyšší prioritou naší organizace je Filipovo zdraví a budeme ho v jeho zotavování dál naplno podporovat, aby se mohl pokusit vrátit v sezoně 2024/25,“ uvedli Rangers v oficiálním prohlášení, v němž problémy českého hokejisty popsali stále jen jako zranění v horní části těla.

„Byly to nejtěžší tři měsíce mého života a nebylo to snadné pro mou rodinu, moje nejbližší a samozřejmě ani pro celou organizaci NY Rangers. Musíme ale v těchto těžkých chvílích zůstat pozitivní a myslet na to, co je před námi,“ napsal Chytil na instagramu. „Vrátím se silnější,“ vzkázal.

Filip Chytil z New York Rangers za bránou Nashville Predators

Chytil se zranil začátkem listopadu v zápasu proti Carolině, z něhož odstoupil po srážce se soupeřem. Ačkoliv nebyl jeho zdravotní problém upřesněn, podle zámořských médií utrpěl s velkou pravděpodobností další otřes mozku, přestože při kontaktu jeho hlava zasažena nebyla.

Po několika týdnech rehabilitace se vrátil k individuálnímu tréninku a koncem prosince odcestoval do Česka. Tento týden se vrátil do New Yorku, zapojení zpět do přípravy s týmem ale nevyšlo.

Podle zámořských médií utrpěl účastník loňského mistrovství světa čtvrtý otřes mozku během šestileté kariéry v NHL, kterou mu různé zdravotní problémy přerušily už desetkrát.

Chytila si Rangers vybrali v roce 2017 v prvním kole draftu. V NHL nastoupil k 337 zápasům, v nichž vstřelil 64 gólů a připsal si 80 asistencí. Loni v březnu uzavřel s Rangers čtyřletou smlouvu na 17,75 milionu dolarů. V této sezoně nasbíral za deset startů šest asistencí.