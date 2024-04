Třinec - Pardubice 2:6. Lekce z přesilovek, Zadina nařkl komentátora ČT

„Rozhodly i přesilovky, musíme je prostě zlepšit. Být víc efektivnější,“ řekl po sobotní prohře útočník Východočechů Martin Kaut. Teprve dnes se ukázala, jak prozíravá jeho slova jsou.

Zatímco Třinečtí nevyužili ve čtvrtém zápase ani jednu ze svých devíti početních výhod, Pardubice ve svých pěti skórovali hned dvakrát.

S metrem rozhodčích nebyl zjevně spokojený ani vítězný trenér Zadina. „Cítíme tlak od lidí, kteří chtějí narušit finále extraligy,“ začal.

Rozhodčí podle něj na základě slov expertů „změnili po druhém zápase noty.“ Později pardubický kouč upřesnil, že má na mysli konkrétně Antoše, který je známý tím, že se kromě komentování pro ČT věnuje i ostrému glosování hokejových témat ve veřejném prostoru. „Dělá tlak na rozhodčí a rozloží celé finále, jeho atmosféru a náboj.“

Třinec – Pardubice 2:6 Podrobná reportáž, stav série 2:2

První úder hostů v přesilovce přišel v první části, kdy Lukáš Radil po šikovné kombinaci vymazal jednobrankovou ztrátu po úvodním gólu Davida Ciencialy.

K rozhodujícímu úprku zavelel ve druhé části sám Kaut, který znovu v početní výhodě ukončil dlouho vyrovnaný stav 1:1 střelou z vrcholu kruhů. O pár chvil později pardubickou euforii podpořil svým sedmým gólem v play off Tomáš Vondráček, který prostřelil Ondřeje Kacetla z druhé strany útočného pásma.

Vondráčkům rozhodující gól:

Tipsport extraliga @telhcz 🕸️ Vymeteno! Nejlepší střelec @HCPCE v play off Tomáš Vondráček zamířil přesně a svým třetím gólem v sérii zvýšil na 3:1! 🙌🏻



#TELH | #momentyplayoff | #TRIPCE https://t.co/09vMadGBVE oblíbit odpovědět

Zkraje závěrečné třetiny se sice domácí zmohli k odpovědi. Na gól Daniela Voženílka ze 43. minuty už ale žádný z Ocelářů nenavázal, a to přesto, že Slezané měli k dispozici čtyřminutovou přesilovku po krvavém faulu Radila.

Stejně jako v první části v přesilovce pěti proti třem, ale i tentokrát vyšli naprázdno.

Vítězství hostů pak v samém závěru pojistili dvěma ranami do prázdné klece Adam Musil a Patrik Poulíček. Po návratu Kacetla do brány přidal druhý gól v utkání Kaut.

Je tak jisté, že série se do Werk Areny ještě jednou vrátí, a to v pátek. Závisí na výsledku středečního utkání v Pardubicích, zda tu budou šampioni posledních čtyř dohraných ročníků útočit na titul, nebo odvracet konec.

Co do počtu gólových šancí, čtvrté klání poměrně překvapivě jasně vyznívalo ve prospěch Ocelářů. Ti však dopláceli na nebývalou neefektivitu v zakončení, a to už od první třetiny, vyjma prvního gólu.

Ještě před ním postavil na nohy Werk Arenu Ondřej Kacetl, který zkraje zápasu tasil zákrok, jenž by pro jiné mohl být životní, pro něj v play off rutinní. Na druhé straně pak domácí chycený gól vyměnili za vstřelený.

Konkrétně Cienciala, který v 6. minutě zcela volný před Romanem Willem přebral přihrávku od hrdiny minulého utkání Libora Hudáčka a šikovným blafákem si poradil.

Nálada domácích poklesla záhy, po vyloučení Tomáše Kundrátka totiž v přesilovce kontrovali hosté. Sedm sekund výhody stačilo k tomu, aby Tomáš Hyka vymyslel pohlednou přihrávku skrz brankoviště na zcela volného Radila.

Radilova branka:

Hosté pokračovali ve zbytečných faulech, které je doháněly i v předchozích zápasech. Třinečtí však zahazovali jednu přesilovku za druhou. Nezvládli ani téměř dvouminutovou výhodu v pěti proti třem. I Tomáš Zohorna, poslední ze tří po sobě jdoucích hříšníků na trestné lavici, který pykal za špatně zahrané buly, si tak mohl oddechnout.

Neuchytily se totiž ani dvě nebezpečné střely raněného Martina Růžičky, který si jako třináctý útočník nenechal dvojnásobnou početní výhodu ujít. Jako by jeho snaha ale tak nějak symbolizovala třinecký střelecký zmar, ke kterému se mnohdy přidávala i smůla.

Cienciala například v druhé části trefil jen tyčku, o pár chvil později Viliam Čacho zcela volný před Willem nastřelil jen úzkou část hokejky pardubického brankáře, Miloš Roman poté orazítkoval druhou tyč... Třinci dnes zkrátka nebylo přáno.

Brzy nato navíc následovaly zmíněné branky Kauta a Vondráčka, které rozhodly zápas.

Zdeněk Moták (Třinec): „Utkání rozhodly přesilové hry a oslabení. My jsme hráli přesilové hry v dostatečné míře, v dostatečném počtu, bohužel jsme nebyli schopni ani v přesilové hře pět na tři skórovat. Z toho pak rezultovalo celkové skóre. Kdybychom byli úspěšní v přesilových hrách, zápas mohl vypadat úplně jinak. Nebereme dneska bod, ale připravíme se na další zápasy.“

Marek Zadina (Pardubice): „Odehráli jsme výborné utkání. Měli jsme výborné přesilovky i oslabení, zvládli jsme těžký a psychicky náročný zápas. Chtěli jsme uhrát jeden zápas, to se nám povedlo. Je to 2:2 a jedeme domů. Těšíme se na naše skvělé lidi, skvělé diváky. Série je otevřená a myslím si, že to bude ještě skvělý hokej.“