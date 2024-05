Švýcarsko - Česko 0:2. Pastrňák utnul domácí čekání, hokejisté slaví 13. zlato

Poslední titul se přitom datuje do roku 2010. Ten domácí pak až do dob předešlého režimu. V rámci jiného státu.

A zatímco tenkrát se pánové Lukáč, Hořava, Rusnák, Růžička či Hrdina jeli vcelku decentně objímat s gólmanem Jiřím Králíkem, teď se hromada poskakujících těl vyvalila ze střídačky a v plné rychlosti vletěla do rohu kluziště i s hrdinou Dostálem.

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. (26. května 2024)

Ten hokejisty ve vyrovnané bitvě se Švýcary držel dalším skvělým výkonem podobně jako ve čtvrtfinále, kdy vynuloval Američany. Nyní vytáhl jedenatřicet úspěšných zákroků.

Tuhý boj připomínal klání obou soupeřů ze základní skupiny, které Švýcaři vyhráli 2:1 po nájezdech.

Tentokrát ovšem rozhodoval jediný, první gól. Uchazečů se v průběhu utkání pár ukázalo, přestože tutových šancí zase tolik nebylo. Rozuzlil ho ale ten nejpovolanější, na nějž se čekalo. Ač po divokém semifinále se Švédy doufal, že jeho zásahy ani nebudou potřeba.

Omyl, po kolenou se v ohromné euforii do středního pásma projížděl Pastrňák.

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Pastrňák dává gól. (26. května 2024)

Útočníka Bostonu krásně na levém kruhu objevil obránce Kundrátek a nenápadným pasem ho vyzval k typické ráně, která v čase 49:13 poprvé dostala gólmana Genoniho a přiblížila domácímu mužstvu titul.

Švýcaři ještě zatlačili, šli si za vyrovnáním a vyzkoušeli risk v šesti mužích, jenže ani tentokrát ve finále nepochodili. Stejně jako v letech 1935, 2013 a 2018 končí na šampionátu druzí.

Podívejte se na sestřih z finále MS mezi Českem a Švýcarskem:

Pojistku totiž přidal dříč David Kämpf, jenž z úhlu těsně vedle branky jemně posunul kotouč do sítě. Tahle trefa přesně vystihovala, čím se výběr kouče Radima Rulíka prezentoval.

V obranném pásmu po puku skočil Nečas a pošťouchl ho dopředu, stejně tak vzápětí učinil Kubalík. Dva borci z NHL obdivovaní pro své ofenzivní schopnosti dali uklidňujícímu zásahu mimořádný punc obětavosti.

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Kämpf zvyšuje do prázdné branky. (26. května 2024)

V tomhle mužstvu zkrátka individuality nevyčnívaly, těžko by se ve finále hledal takový hrdina, jakým byl v roce 1985 Jiří Šejba, jenž Kanadě nasázel hattrick.

A přece stejně jako on zvedli nad hlavu krásný pohár, všichni si ho naplno užili. Aby si následně v kroužku zaskákali za skandovaného „Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop“. To vše před bouřící zaplněnou halou, se zlatými konfetami i za zvuku tradiční skladby We Are the Champions kapely Queen.

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. (26. května 2024)

Co víc, národní tým se dočkal první medaile na vlastní půdě v samostatné historii vůbec. Tohle čekání taky vyžadovalo trpělivost, zabralo více než tři dekády.

Po federálním bronzovém mistrovství (1992) Češi truchlili nejprve kvůli prohraným nájezdům s Američany v roce 2004, před devíti lety pak sice prošli mezi nejlepší čtyřku, ale skončili bez cenného kovu.

Teď ovšem všechny tyto vzpomínky nikoho vážně nezajímají.

Domácí si dokráčeli pro zasloužený primát podložený tím, že ani jednou v turnaji neprohráli v základní hrací době. I v závěrečném klání se prezentovali větší aktivitou a tvrdostí, když třeba Gudas skolil krásným hitem soupeřovu legendu Ambühla nebo Palát rozbil plexisklo s Glauserem.

A že Dostál vychytal druhou nulu v play off? To už je majstrštyk.

Není náhoda, že třiadvacetiletý brankář figuruje i v All Star týmu MS, stejně jako útočník Roman Červenka. Kapitán, který v osmatřiceti letech stále s přehledem stačí tomu nejvyššímu tempu a tento fakt podpořil jedenácti body.

Ani nebylo znát, že chyběl suspendovaný obránce Rutta nebo že dalšího beka Krejčíka sužovalo nepříjemné zranění v obličeji. Tenhle výběr se vypořádal se vším.

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Lukáš Dostál v akci. (26. května 2024)

Byť hned v přípravě a při úvodní nominaci čelil kritice, trenér Rulík a jeho rozsáhlý štáb z něj vymačkal všechno. Asi nebude náhoda, že stejní muži dovedli na začátku loňského roku juniory do finále poprvé po dvaadvaceti letech. S Kanadou tehdy smolně prohráli a odjížděli se stříbrem.

Teď však fantastickou jízdu dotáhli do konce. S nejsledovanějším tuzemským týmem, před domácí kulisou, která dosáhla rekordních čísel.

Český národ se zase jednou po delší době nechal pobláznit hokejem. Věřte, že zlatá mánie jen tak rychle neskončí.