Hokejisté otevřou MS proti Finsku, lístky na domácí nejlevněji za dva tisíce

Tým pod vedením kouče Radima Rulíka ještě narazí postupně na Norsko, Švýcarsko, Dánsko, Rakousko a Velkou Británii, jak organizátoři oznámili na úterní tiskové konferenci.

Právě souboje s Finskem a Kanadou se vzhledem k atraktivitě soupeře zařadí mezi ty dražší. Ceny se pohybují mezi 2 680 a 4 880 korun v závislosti na vybrané kategorii.

Pokud jde ale o soupeře jako Rakousko či Norsko, denní balíček vyjde na 2 080 až 3 480 korun.

České zápasy na MS 2024 v Praze V závorkách ceny denních balíčků pro jednotlivé kategorie Pátek 10. května:

20.20 Česko - Finsko, 1. kategorie (4 180 Kč), 2. (3 480 Kč), 3. (2 680 Kč) Sobota 11. května:

20.20 Norsko - Česko, 1. (3 480 Kč), 2. (2 680 Kč), 3. (2 080 Kč) Pondělí 13. května:

20.20 Švýcarsko - Česko, 1. (4 180 Kč); 2. (3 480 Kč); 3. (2 680 Kč) Středa 15. května:

16.20 Česko - Dánsko, 1. (3 780 Kč), 2. (2 980 Kč), 3. (2 280 Kč) Pátek 17. května:

20.20 Česko - Rakousko, 1. (3 480 Kč), 2. (2 680 Kč), 3. (2 080 Kč) Sobota 18. května:

20.20 Česko - Velká Británie, 1. (4 480 Kč); 2. (3 580 Kč); 3. (2 580 Kč) Úterý 21. května:

16.20 Kanada - Česko, 1. (4 880 Kč); 2. (4 080 Kč); 3. (2 980 Kč)

„Rámcovou podobu jsme měli, důkladně jsme analyzovali posledních deset mistrovství světa s dalšími sportovními i kulturními akcemi v Česku. Snažili jsme se o zohlednění inflace a dalších faktorů, které by mohly hrát roli v rozhodování fanoušků,“ oznámil šéf organizačního výboru Petr Bříza.

Balíček na den, kdy nehrají Češi, začíná na 1 180 korunách. Za čtvrtfinálové duely fanoušci zaplatí nejméně 3 980 korun, semifinálový den vyjde na 8 980 až 11 980 korun. Kdo chce vidět závěrečné boje o medaile, zaplatí 9 680 až 12 980 korun.

Prezident organizačního výboru Petr Bříza na tiskové konferenci k představení herního plánu a cen vstupenek na mistrovství světa v ledním hokeji 2024, které se bude konat v Praze a Ostravě.

„Proti roku 2015 došlo k mírnému zvýšení ceny jen u čtvrtfinále. U semifinále je stejná, finále je dokonce levnější. I když naše náklady jsou diametrálně vyšší, snažili jsme se ceny držet,“ řekl Martin Gremlica, manažer ticketingové sekce v rámci organizačního výboru.

Ostrava pak jako „domácí“ hostí slovenské hokejisty. Ceny balíčků s jejich utkáními takřka kopírují ty české. V rámci obou hal pak pořadatelé vyčlenili dohromady pět tzv. family games – poledních střetnutí za zvýhodněnou cenu mezi 190 až 390 korunami.

Oficiální prodej startuje v úterý 10. října v 10:00. Ke vstupenkám na jednotlivá utkání se diváci dostanou někdy na začátku ledna.

Nejrychleji pak lze lístky získat skrze registraci v už spuštěné soutěži na adrese ms2024.ticketportal.cz/soutez. I v rámci této loterie oznámili pořadatelé pár novinek.

Momentálně běží první část registrační fáze, druhá se pak otevře 22. srpna, kdy si zájemci mohou vybrat, o jaké dny a týmy by měli zájem.

„Těm, co se zaregistrují až po 22. srpnu, se obě fáze sloučí do jedné,“ dodává Gremlica s tím, že do soutěže se zapojilo přes 60 tisíc lidí.

Manažer ticketingové sekce organizačního výboru Martin Gremlica na tiskové konferenci k představení herního plánu a cen vstupenek na mistrovství světa v ledním hokeji 2024, které se bude konat v Praze a Ostravě.

Každý z účastníků navíc bude mít šanci získat vstupenky s předstihem. Nejprve se v druhé polovině září uskuteční losování výherců, kteří si vstupenky budou moci zakoupit mezi 2. a 4. říjnem v prvním kole přednostního nákupu. Nevyužitá kapacita z tohoto kola pak poputuje ke všem registrovaným v kole druhém mezi 6. a 8. říjnem.