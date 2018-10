Hertl a Voráček získali v NHL tři body a byli prvními hvězdami zápasů

New York Útočník Tomáš Hertl přispěl v sobotním utkání NHL třemi asistencemi k výhře San Jose 4:1 nad New York Islanders a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal i Jakub Voráček. Kladenský odchovanec vstřelil vítězný gól Philadelphie, která porazila New Jersey 5:2, a navrch přihrál na dvě branky.

Po kombinaci Hertlova útoku otevřel skóre Timo Meier, který zblízka přehodil beton Robina Lehnera. Další asistenci si český útočník připsal u individuální akce Brenta Burnse, který dostal San Jose do vedení 2:1. Šikovné ruce prokázal Hertl u posledního gólu, při němž se u zadního mantinelu zbavil odrazem o brankovou konstrukci soupeře, vybruslil před branku a jeho střelu dorazil Logan Couture.

Voráček v předchozích třech utkáních nebodoval a trenér Dave Hakstol ho přeřadil z první do druhé útočné řady. Tah se vyplatil. Kladenský odchovanec nejdříve připravil gól na 2:1, když po jeho přihrávce střílel Nolan Patrick do odkryté branky.

Ještě krásnější hokejový moment, kterým rozhodl zápas, vymyslel Voráček v 57. minutě. Český útočník využil v přečíslení dva na jednoho, že obránce soupeře čeká přihrávku, a natlačil se z pravé strany před gólmana Keitha Kinkaida, kterého obelstil forhendovou kličkou. V závěrečných 65 sekundách Philadelphia přidala ještě dva góly do prázdné branky, u toho posledního Voráček opět asistoval.

David Pastrňák, který v minulých šesti zápasech pokaždé bodoval a nasbíral v nich jedenáct bodů (8+3), vyšel naprázdno ve Vancouveru, kde s Bostonem prohrál 1:2 v prodloužení.

Philadelphia - New Jersey 5:2, Carolina - Colorado 1:3, Winnipeg - Arizona 5:3, Los Angeles - Buffalo 1:5, Toronto - St. Louis 1:4, Ottawa - Montreal 4:3 v prodl., Columbus - Chicago 1:4, Minnesota - Tampa Bay 5:4 vprodl., Florida - Detroit 3:4 v prodl., Vancouver - Boston 2:1 v prodl., Vegas - Anaheim 3:1 a Edmonton - Nashville 0:3, San Jose - NY Islanders 4:1