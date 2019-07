Hlava dělá víc než polovinu úspěchu. Dlouholetý kontrakt mě ještě čeká, říká Mrázek

PRAHA Loni dostal poslední šanci ukázat, že si zaslouží místo v NHL. Petr Mrázek ji využil skvěle a s Carolinou dokráčel až do finále Východní konference. Teď se dočkal nové dvouleté smlouvy, která mu zajistí 6,25 milionu dolarů. „Velkou zásluhu na tom má Marian Jelínek,“ zdůraznil 27letý hokejový gólman.

Věnoval se vám po psychologické stránce?

Ano. Za poslední rok jsem i díky němu víc vyzrál jako člověk i jako brankář. Byl jsem strašně pozitivní, což mi předtím chybělo.

Jak vám pomáhal?

Začali jsme spolu spolupracovat loni v létě, když jsem se vrátil z Philadelphie. V červnu jsme se dali dokupy a pracovali. Nakonec to dopadlo tak, že jsme spolu byli v kontaktu celou sezonu po každém zápase Caroliny. Základ všeho byl o tom mít to v hlavě dobře nastavené.

Gólman Petr Mrázek se spoluhráči z Caroliny.

To se dá vyložit mnoha způsoby.

Jednoduše řečeno jde o to být pořád ve stejné rovině. Nemít výkyvy a nemyslet si, že když se vám daří, že to tak bude celou dobu. Dnešní hokej se rychle mění a je potřeba mít hlavu dobře nastavenou a jít si za cílem, který jsme si v Marianem loni dali a který si dáme i letos.

Kolik procent hraje u gólmanova výkonu hlava?

Určitě víc než padesát. Každý gólman, který se dostane do NHL, může chytat. Je to jenom o tom, jaký má brankář náhled na věc a jakou má hlavu. Pak se vyvaruje výkyvů, které mě v předchozích letech trápily. Je to o maličkostech a právě tady nastal zlom v mé kariéře.

To byl váš nápad oslovit ho?

Nebyl. Bavili jsme se o tom doma s přítelkyní Sárou, ta mi řekla, že by k němu chtěla jít se svou parťačkou ve volejbale. Věděl jsem, že u něj byl před dvěma lety i Tomáš Hertl. Tak jsem nad tím přemýšlel a řekl si, že bych to rád zkusil. Přitom bych nikdy nevěřil, že bych to potřeboval. Teď naopak věřím, že spolu budeme spolupracovat do konce kariéry. Marian byl ostatně jeden z prvních, který věděl, že jsem v Carolině podepsal novou smlouvu.

Přitom to zvenku vypadalo, že v Carolině nezůstanete. Byly poslední dny hodně hektické?

Neřekl bych hektické, ale je pravda, že se poslední dva tři týdny rozebíraly různé varianty, člověk po nocích čekal na telefon. Až v pondělí v půl dvanácté, když jsme už spali, přišlo rozuzlení.

Jste spokojený?

Od začátku jsem doufal, že to nakonec bude Carolina. Bylo mojí prioritou zkusit se s ní domluvit.

Bylo ve hře víc klubů?

Poslední dva tři týdny se to každý den měnilo. V sobotu jsem čekal na telefonát z Edmontonu, nakonec k němu nedošlo. Každý den to bylo jiné, ale prioritou byla Carolina a já věřil, že tam můžu mít nejlepší pozici.

Proč jste podepsal dvouletou smlouvu?

S ní přišla od začátku Carolina, já chtěl nejdřív kontrakt na tři čtyři roky. Ale po zvážení všech okolností jsem se rozhodl takto. Možná bychom se k tříleté smlouvě dostali, asi za menší peníze, ale za dva roky mi bude 29 a myslím, že kariéru budu mít ještě před sebou. Za dva roky budu mít ještě větší zkušenosti, takže doufám, že na mě ten dlouholetý kontrakt bude ještě čekat a že podepíšu ještě jednu velkou smlouvu.

V Carolině byste měl být jedničkou. Cítíte to tak?

To byl důvod, proč jsem se pro ni nakonec rozhodl. Sedl jsem si s trenérem, který mi věří. Říkal, že chce, abych se vrátil. To hrálo roli.